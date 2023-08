Sicilia e Calabria: 28 miliardi per strade e autostrade, ecco quali

Chi contesta la costruzione del ponte sullo Stretto porta come (giusta) argomentazione la situazione disastrosa in cui versa la maggior parte delle strade e delle autostrade di Sicilia e Calabria, affermando che sarebbe meglio sistemare le attuali infrastrutture prima di realizzare un’opera mastodontica ma che rischia di trasformarsi nella classica ‘cattedrale nel deserto’. E in effetti sembra che qualcosa si stia muovendo in tal senso: il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato infatti che sono stati pianificati quasi 28 miliardi di euro per migliorare i collegamenti stradali nelle due regioni più a sud, e di altri 47 miliardi per le reti ferroviarie.

28 MILIARDI PER STRADE E AUTOSTRADE DI SICILIA E CALABRIA: C’È DA FIDARSI?

Il MIT parla di “investimenti senza precedenti” e di utilizzare “tutte le risorse europee” pur di recuperare “decenni di immobilismo”, anche in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ma al di là degli annunci trionfalistici, che lasciano il tempo che trovano, nei prossimi anni occorrerà verificare quanti fondi saranno effettivamente utilizzati, per quali progetti e in quanto tempo. Perché di chiacchiere, quando si parla di grandi investimenti al sud, se ne fanno sempre tante. Ma di fatti se ne vedono sempre pochi. E chi scrive lo fa con cognizione di causa, essendo nato e cresciuto ben al di sotto della linea Gustav.

SICILIA E CALABRIA: STRADE E AUTOSTRADE INTERESSATE DAGLI STANZIAMENTI

Comunque, in base alle informazioni pubblicate sul sito del MIT, di questi quasi 28 miliardi circa 15 andranno alla Sicilia e tra le opere previste sarà data particolare attenzione alle strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e ai lavori dell’autostrada Siracusa – Gela.

In Calabria, invece, è previsto un piano di investimenti complessivo pari a 12,8 miliardi di euro per strade e autostrade, 3 dei quali già stanziati con decreto per la SS 106 Jonica Taranto – Reggio Calabria, arteria strategica per l’intero sud Italia, su cui l’investimento complessivo è di circa 9 miliardi.

SICILIA E CALABRIA: TANTI PROGETTI ANCHE SULLE FERROVIE

Addirittura più ingenti, come anticipavamo, gli investimenti previsti per la rete ferroviaria di Sicilia e Calabria, che forse è messa addirittura peggio della rete stradale. In Sicilia sono programmati lavori per 13 miliardi di euro, che comprendono tra gli altri il nuovo collegamento veloce Palermo – Catania – Messina, il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo – Trapani via Milo, i collegamenti con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Catania Fontanarossa e la linea Caltagirone-Gela.

Mentre in Calabria per le ferrovie è previsto un piano di investimenti di 34,8 miliardi, di cui 16 miliardi già finanziati: 15,9 miliardi per la Salerno – Reggio Calabria, 230 milioni per l’adeguamento tecnologico della linea Battipaglia – Reggio Calabria e ancora la Variante di Cannitello e la linea Rosarno – S. Ferdinando.

Tante belle intenzioni ma adesso alle parole devono seguire i fatti. Verificheremo.