Sibillini e Dintorni 2023: c’è anche Mafra con un kit in omaggio

ASI Circuito Tricolore accende la passione per i motori storici nelle Marche per l’evento Sibillini e Dintorni 2023. I nostalgici rombi dei motori d’epoca riecheggiano tra il 23 e il 26 agosto. Promosso dal rinomato Scuderia Marche Club Motori Storici e parte integrante dell’ASI Circuito Tricolore, questo evento è un museo dinamico che celebra l’eleganza dell’automobilismo storico. L’evento vede la partecipazione di un gran numero di veicoli d’epoca, ognuno con una distintiva nobiltà. Anche stavolta Mafra è sostenitore dell’evento come sponsor, fornendo anche un esclusivo welcome kit da viaggio per tutti i partecipanti alla manifestazione.

MAFRA SPONSOR DEL SIBILLINI E DINTORNI 2023

Nella sua 15ª edizione, l’evento “Sibillini e dintorni” si snoda lungo le pittoresche strade che da Macerata conducono ai suggestivi colli Sibillini. Questo evento fa parte del prestigioso Circuito Tricolore ASI, che riunisce gli eventi di automobilismo storico più rilevanti e stimolanti d’Italia. La partecipazione di Mafra è una costante conferma al fianco dell’ASI Circuito Tricolore, testimoniando la sua passione per i motori e la cura dei veicoli che caratterizza l’azienda italiana.

KIT OMAGGIO DI MAFRA AL SIBILLINI E DINTORNI 2023

Tutti i partecipanti all’evento Sibillini e dintorni 2023 riceveranno il welcome kit Mafra in omaggio: una trousse prodotti da 125 ml ideale per mantenere sempre l’auto in condizioni impeccabili anche in viaggio. Il kit è composto da:

Glass Cleaner 125 ml: uno sgrassatore per vetri potente ma delicato, la cui schiuma attiva rimuove qualsiasi tipo di sporco dai vetri dell’auto, rendendoli sempre puliti e luminosi.

Pulitore Cerchi e Gomme 125 ml : un detergente formulato per pulire ogni tipo di cerchio, sia in lega di magnesio che in acciaio, e perfetto anche per i copricerchi in plastica. La sua potente azione sgrassante elimina la polvere e lo sporco dai cerchi, restituendo anche il colore originale alle gomme.

HP 12 125 ml: uno sgrassatore spray multiuso che rispetta tutte le superfici, anche le più delicate, rimuovendo anche le incrostazioni più ostinate.

PERCORSO E TAPPE SIBILLINI E DINTORNI 2023

Il Percorso Sibillini e Dintorni 2023 si sviluppa in 4 giorni e si estende per circa 230 chilometri, mostrando ai partecipanti le meraviglie della provincia di Macerata. Le auto storiche percorrono queste magnifiche strade ad una velocità adeguata al codice della strada e anche alla tutela di autentiche rarità dell’automobilismo. I comuni coinvolti nell’edizione 2023 dell’evento sono Macerata, Urbisaglia, Apiro e Appignano, con passaggi suggestivi al Lago di Fiastra, all’Abbazia di Fiastra e al Lago di Castreccioni. Il sabato, gli equipaggi possono assaporare le specialità locali di Leguminaria ad Appignano e la sera, a Macerata, assistere alla sfilata del Circuito della Vittoria e allo spettacolo finale nello storico Sferisterio. Nel corso dei tre giorni dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare attrazioni culturali e gastronomiche nella provincia di Macerata, contribuendo alla promozione turistica della regione.