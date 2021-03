Share Now: il Car sharing avrà punti e premi fedeltà

In 14 città europee scatta il programma fedeltà del Car Sharing BMW-Daimler: ogni prenotazione Share Now fa scattare punti e bonus

Il Car sharing Share Now lancia un’interessante novità in 14 città europee: il programma fedeltà Share Now Rewards per incentivare e fidelizzare gli utenti. Il meccanismo a punti permette di accumulare vantaggi che si possono trasformare in premi o bonus sull’utilizzo del servizio di car sharing di proprietà di BMW e Daimler. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

SHARE NOW REWARDS: COS’È IL CAR SHARING A PUNTI

Il programma fedeltà Share Now Rewards prevede quattro livelli: Blue, Silver, Gold e Diamond, che è lo status più alto a cui corrisponde il maggior numero di premi disponibili. “Stiamo rendendo la mobilità sostenibile più attraente per i nostri clienti di tutta Europa”, afferma Raphael Stange, Chief Marketing, Customer Service & Sales Officer di Share Now. “Vogliamo incentivare chi utilizza regolarmente il nostro servizio offrendo premi esclusivi. Più persone si fidelizzano al nostro programma utilizzando il car sharing, più le nostre città diventano vivibili”.

SHARE NOW PROGRAMMA FEDELTA’: COME FUNZIONA

Per partecipare all’iniziativa fedeltà di Share Now, la prima cosa da fare è iscriversi su Shre Now Rewards, quindi non basta solo essere utenti di Share Now. Già con il primo livello (Blue) gli utenti vincono la possibilità di estendere il tempo di prenotazione Share Now dai 20 minuti standard ai 25 minuti. Ma non solo, all’interno dell’App Share Now si sblocca una nuova tariffa da 9 ore dedicata solo agli iscritti al programma (in questo articolo parliamo nel dettaglio dei costi del car sharing Share Now). Per ogni euro speso, gli utenti Share Now guadagnano 10 punti. Inoltre, è possibile accumulare punti anche pagando le tariffe extra, quando previste (es. in aeroporto), con le tariffe orarie, giornaliere e dei Pass 25 o Pass 50 con cui si passa rispettivamente al livello Gold e Diamond.

SHARE NOW: VALIDITA’ DEI PUNTI E DEI PREMI

Man mano che avanza il livello da Blue a Diamond, si aggiungono altri premi come voucher Share Now in occasione del compleanno, servizio clienti VIP con contatto diretto e prioritario e altre offerte speciali (in base ai partner Share Now). I punti e i premi sono validi solo per 3 mesi, mentre l’avanzamento di livello scatta automaticamente quando si raggiungono i punti necessari. Alla soglia dei 3 mesi, se i punti non sono stati utilizzati, il saldo diminuisce “in quanto si è fatto un utilizzo minore del servizio”, spiega Share Now, e lo status dell’utente scenderà di un livello alla volta.