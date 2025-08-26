Seat contro BYD: “Copia i nomi delle nostre auto”

C’è un presunto caso di plagio nel mondo dell’auto? È quello che sosterrebbe la casa automobilistica spagnola Seat, di proprietà del gruppo Volkswagen, che si è rivolta all’ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) per opporsi alla registrazione delle denominazioni di certi modelli BYD, che secondo il marchio con sede a Martorell somiglierebbero troppo, nella pronuncia o nella grafia, ad alcuni suoi brand.

SEAT CONTRO BYD: I MOTIVI DELLA DISPUTA

In particolare, Seat ha puntato l’indice contro i modelli BYD Seal, Sealion, Seal S e Seal U. Ad esempio Seal si differenzia da Seat per una sola lettera, e questo per l’azienda spagnola potrebbe generare confusione tra i consumatori, creando un’associazione indebita tra l’emergente marchio cinese e lo storico brand iberico. Sotto accusa anche la pronuncia di Sealion, che in inglese richiamerebbe troppo da vicino quella della Seat Leon (provate a pronunciarli entrambi velocemente).

LA DISPUTA LEGALE

Dopo la denuncia inoltrata da Seat, l’EUIPO ha già trasmesso la documentazione a BYD, che avrà tempo fino a ottobre per presentare la propria difesa. In ogni caso i tempi per risolvere la disputa non saranno brevi: queste controversie legali possono durare anche anni (con spese ingenti per entrambe le parti) e spesso si chiudono con un accordo economico e una mediazione sulle denominazioni, magari su specifici mercati o su alcune varianti di modello. Staremo a vedere.

SEAT VS. BYD È ANCHE UNA QUESTIONE DI MERCATO

Secondo diversi addetti ai lavori, l’azione di Seat avrebbe anche il fine di ‘marcare il territorio’ considerando l’ascesa di BYD sul mercato spagnolo, dove l’azienda automobilistica di casa continua a mantenere la leadership nelle vendite (sommando i modelli Seat e Cupra si contano quasi 60.000 auto vendute tra gennaio e luglio 2025) ma il marchio cinese sta avanzando prepotentemente con 12.000 immatricolazioni dall’inizio dell’anno e un +700% sullo stesso periodo dell’anno prima. Agli spagnoli, e alla proprietà tedesca di Volkswagen, preoccupa soprattutto il successo della Seal U, che a livello europeo ha spazzato via la concorrente Cupra Formentor, su cui VW punta(va) tantissimo, con oltre 27.000 unità vendute nel primo semestre 2025 contro poco più di 15.000.