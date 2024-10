Cupra automobili: quali modelli costano meno?

Cupra è un marchio automobilistico della spagnola Seat (Gruppo Volkswagen) specializzato in vetture sportive e ad alte prestazioni. Una sorta quindi di brand premium di Seat che dall’anno della sua creazione, il 2018, ha scalato diverse posizioni nelle classifiche di vendita: in Italia, per esempio, vende persino di più della casa madre, di cui con ogni probabilità prenderà gradualmente il posto nei prossimi anni. Visto che parliamo di un marchio premium, le automobili Cupra non sono particolarmente economiche. Ma quali sono i modelli che costano meno? Scopriamolo spulciando il listino ufficiale.

LISTINO PREZZI AUTOMOBILI CUPRA

Attualmente il listino Cupra può contare su 7 modelli: Ateca, Born, Formentor, Leon berlina, Leon station, Tavascan e Terramar, con motori benzina, diesel, ibridi, plug-in ed elettrici. I prezzi variano da poco più di 33 mila euro dell’auto più economica agli oltre 76 mila di quella più performante. Ecco i 10 modelli di automobili Cupra che costano meno:

Leon 1.5 TSI 150 CV 33.450 €

Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 CV 34.600 €

Leon 1.5 Hybrid 150 CV DSG 36.000 €

Leon Sportstourer 1.5 Hybrid 150 CV DSG 37.100 €

Formentor 1.5 TSI 37.200 €

Leon 2.0 TDI 150 CV DSG 38.150 €

Leon Sportstourer 2.0 TDI 150 CV DSG 38.900 €

Formentor 1.5 Hybrid DSG 39.500 €

Ateca 1.5 TSI DSG 41.050 €

Formentor 2.0 TDI DSG 41.750 €.

La Cupra più economica è quindi la berlina Leon 1.5 TSI 150 CV che costa 33.450 euro. Motore 1.5 benzina Euro 6 a 4 cilindri con 150 CV/110 kW di potenza e coppia a 250 Nm, consuma 5,8 litri di carburante ogni 100 km ed emette 132 g/km di CO2, rientra quindi nei limiti dell’Ecobonus.

Per curiosità la Cupra elettrica che costa meno è la Born 59kWh 231 CV Impulse+: per averla occorrono 42.100 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

QUANTO COSTANO LE CUPRA CON GLI INCENTIVI STATALI?

I prezzi delle Cupra quindi non sono bassi ma sfruttando gli incentivi auto 2024 si possono limare leggermente. Come è noto i contributi per auto elettriche sono terminati (niente sconti su Born e Tavascan), ma ci sono ancora quelli per plug-in hybrid ed endotermiche.

Incentivi per autovetture plug-in hybrid

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Incentivi per autovetture endotermiche

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Attenzione perché ci sono dei vincoli: il prezzo di listino di un’auto termica da comprare con gli incentivi non può superare i 35.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse, quindi tutto compreso circa 42.700 euro), quello di un’auto ibrida plug-in non può superare 45.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse, quindi tutto compreso circa 54.900 euro). E c’è anche un limite di 135 g/km alle emissioni di CO2: ad esempio la Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive VZ a benzina, che emette 191 g/km di CO2, non può beneficiare degli incentivi.

OFFERTE CUPRA OTTOBRE 2024

Cupra Terramar da 295 euro al mese in 23 rate con finanziamento Cupra Way: anticipo 7.300 euro, 20.000 km, TAN 5,95% – TAEG 7,08% e valore futuro garantito o rata finale da 29.098 euro.

Cupra Formentor con motore 1.5 TSI Hybrid 150 CV e cambio automatico DSG da 245 euro al mese in 23 rate con finanziamento Cupra Way: anticipo 6.500 euro, 20.000 km, TAN 5,95% – TAEG 7,14% e valore futuro garantito o rata finale da 27.196 euro.

La Cupra Leon nella versione 1.5 TSI Hybrid 150 CV con cambio automatico DSG, anche con incentivi statali, da 205 euro al mese in 23 rate con finanziamento Cupra Way: anticipo 2.827 euro, 20.000 km, TAN 5,95% – TAEG 7,21% e valore futuro garantito o rata finale da 25.434 euro.

Cupra Leon Sportstourer nella versione 1.5 TSI Hybrid 150 CV con cambio automatico DSG da 255 euro al mese in 23 rate con finanziamento Cupra Way: anticipo 6.595€, 20.000 km, TAN 5,95% – TAEG 7,23% e valore futuro garantito o rata finale da 24.475 euro.

Cupra Born da 295 euro al mese in 23 rate con finanziamento Cupra Way: anticipo 8.500€, 20.000 km, TAN 3,95% – TAEG 5,04% e valore futuro garantito o rata finale da 25.397 euro.

La Cupra Ateca con motore 1.5 TSI 150 CV e cambio automatico DSG da 275 euro al mese in 23 rate con finanziamento Cupra Way: anticipo 6.500 euro, 20.000 km, TAN 5,95% – TAEG 7,18% e valore futuro garantito o rata finale da 25.810 euro.