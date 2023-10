Sciopero USA automotive: sindacati e Ford trovano un accordo

Importante svolta, anche se parziale, per lo sciopero in USA del settore automotive: il sindacato UAW ha annunciato infatti di aver raggiunto un accordo preliminare con la Ford per il rinnovo del contratto quadriennale, che prevede un aumento salariale fino a oltre il 30%. Ancora in alto mare, invece, le trattative con gli altri gruppi coinvolti nello sciopero, General Motors e Stellantis, anche se si continua a lavorare per il buon esito dei negoziati.

SCIOPERO USA AUTOMOTIVE CONTRO FORD, GM E STELLANTIS

Lo sciopero iniziato lo scorso 15 settembre, alla scadenza del precedente contratto collettivo, ha fatto particolare scalpore perché è stato il primo, nella storia degli Stati Uniti, che ha interessato in contemporanea gli stabilimenti di tutte e tre le Big Three di Detroit, ossia Ford, GM e Stellantis (proprietaria dei noti marchi americani Chrysler e Jeep). E il primo che ha visto un presidente in carica, Joe Biden, unirsi a un picchetto di protesta degli operai. L’astensione dal lavoro ha coinvolto inizialmente 12.700 lavoratori, ma nel corso delle settimane il numero è cresciuto fino a 45.000. Com’è noto, il motivo del contendere riguardava il rinnovo del contratto collettivo del prossimo quadriennio, per il quale il sindacato UAW (United Auto Workers) chiedeva un aumento medio di stipendio del 40% + altri benefit, richiesta ritenuta irricevibile dalle aziende automobilistiche.

SCIOPERO USA: I TERMINI DELL’ACCORDO TRA UAW E FORD

L’UAW ha condotto, e sta continuando a condurre, trattative separate con ciascuno dei tre gruppi. E se con GM e Stellantis c’è ancora da discutere, con Ford si è finalmente arrivati a un accordo preliminare. Come detto, i lavoratori Ford otterranno un aumento salariale generale del 25% nell’arco del quadriennio, oltre ad aumenti legati al costo della vita che porteranno l’incremento oltre il 30%. Previsto inoltre un aumento di più di 40 dollari l’ora per i lavoratori degli impianti di assemblaggio di alto livello e ulteriori incrementi per i lavoratori a tempo determinato. Il contratto preliminare sarà adesso sottoposto ai 57.000 lavoratori Ford che dovranno decidere se ratificarlo o meno, ma i dipendenti torneranno subito al lavoro senza aspettare l’esito della votazione. In pratica lo sciopero degli stabilimenti Ford, salvo clamorose sorprese, finisce qui.

Record profits mean record contracts. We have a tentative agreement at Ford. #StandUpUAW pic.twitter.com/Z00T5CfQJN — UAW (@UAW) October 26, 2023

ACCORDO UAW – FORD: PER BIDEN È UN RISULTATO STORICO

Shawn Fain, presidente del sindacato UAW, ha espresso grande soddisfazione affermando di essere riuscito a strappare circa il 50% in più della proposta iniziale di Ford (che in effetti all’inizio aveva messo sul piatto un aumento di solo il 20%), e che l’accordo potrebbe costituire il modello per raggiungere le intese con gli altri due grandi gruppi automobilistici: “Ora GM e Stellantis sentiranno molta pressione”. Anche il presidente Biden ha definito ‘storico’ l’accordo raggiunto tra UAW e Ford, mentre il senatore Bernie Sanders, più volte vicino alla candidatura alla Casa Bianca, ha ricordato che quando i lavoratori si battono contro l’avidità delle aziende di solito vincono.