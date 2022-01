Sciopero treni 8 gennaio 2022: orari e servizi garantiti

Nuovo sciopero dei treni l'8 gennaio 2022: scopriamo gli orari della protesta e i servizi garantiti. L'agitazione riguarda il personale di Trenitalia

Possibili disagi in vista di sabato per lo sciopero treni 8 gennaio 2022 che potrebbe fermare i convogli di Trenitalia per buona parte della giornata, aggiungendo ulteriori criticità a una situazione già precaria per via delle numerose cancellazioni di treni causate dall’assenza di personale contagiato dal Covid. Nei prossimi paragrafi trovate le motivazioni dello sciopero dell’8 gennaio, gli orari della protesta e i servizi garantiti.

SCIOPERO TRENI 8 GENNAIO 2022: LE RAGIONI DELLA PROTESTA

Lo sciopero dei treni dell’8 gennaio 2022 è stato proclamato dalle sigle sindacali UGL Ferrovieri e Orsa Ferrovie e riguarda solamente il personale di Trenitalia. Si tratta di uno sciopero nazionale con esclusione della Liguria, dove però è già stata annunciata un’altra agitazione di cui vi ragguaglieremo tra breve. I sindacati protestano per problematiche riguardanti i turni, le modalità di richiesta ferie, il trasferimento del personale, la sicurezza, la manutenzione, l’inquadramento contrattuale dei dipendenti e altre questioni. Per ulteriori informazioni scaricate il volantino UGL – Orsa.

SCIOPERO TRENI 8 GENNAIO 2022: GLI ORARI DELLO STOP

Precisiamo, come accennato poc’anzi, che lo sciopero treni dell’8 gennaio 2022 riguarda solo il personale di Trenitalia, per cui i convogli gestiti da altre aziende (Italo, Trenord, ecc.) dovrebbero viaggiare regolarmente. In ogni caso vi invitiamo a informarvi, per precauzione e con congruo anticipo, sulla situazione di ogni treno.

Lo sciopero riguarda la fascia oraria tra le ore 9:00 e le 17:00 di sabato 8 gennaio 2022, durante cui potrebbero verificarsi modifiche e cancellazioni dei treni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Per informazioni più dettagliate consultate il sito e l’app di Trenitalia oppure contattate il call center 800.89.20.21.

L’agitazione di sabato 8 NON riguarda la Liguria, dove invece l’agitazione del personale di macchina e di bordo di Trenitalia sarà dalle ore 3:31 del 9 gennaio alle ore 2:30 del 10 gennaio 2022.

SCIOPERO TRENI 8 GENNAIO 2022: I SERVIZI GARANTITI

Gli orari dello sciopero di sabato 8 gennaio (9:00 – 17:00) non toccano per fortuna le fasce di maggiore frequentazione (6:00 – 9:00 e 18:00 – 21:00 dei giorni feriali), durante le quali la circolazione dei treni dovrebbe pertanto funzionare regolarmente. In ogni caso nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura i servizi minimi di trasporto con una lista di treni nazionali e regionali sempre garantiti (maggiori informazioni qui). Tuttavia, poiché durante uno sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, consigliamo di prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e su sito e app. Ricordiamo inoltre che il gran numero di contagi da Covid sta decimando il personale ferroviario, fermato a casa in quarantena. Conseguentemente in molte regioni la programmazione dei treni, specie quella locale, può risultare modificata.