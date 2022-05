Sciopero treni 15 maggio 2022 in Lombardia: gli orari dello stop

Annunciato uno sciopero dei treni il 15 maggio 2022 in Lombardia: scopri gli orari dello stop e se sono previste fasce di garanzia

In arrivo disagi per chi si sposta col treno in Lombardia a causa dello sciopero dei treni del 15 maggio 2022 proclamato dalle sigle sindacali Rsu 1a Pdm e Rsu 1b Pdb. L’agitazione riguarda il personale viaggiante di Trenord e rischia di rovinare i programmi di tante persone che avevano organizzato una gita fuori porta per domenica, anche considerando le ottime previsioni meteo. Vediamo quali sono gli orari dello stop.

SCIOPERO TRENI 15 MAGGIO 2022: A CHE ORA INIZIA?

Lo sciopero dei treni del 15 maggio 2022 in Lombardia inizierà alle ore 3:00 del mattino di domenica 15 e durerà fino alle 2:00 di lunedì 16, compromettendo in pratica l’intera giornata festiva con ripercussioni sul servizio regionale, suburbano e aeroportuale. Proprio perché programmato di domenica, durante lo sciopero non saranno previste fasce orarie di garanzia. La società Trenord, tramite il suo sito ufficiale, addirittura sconsiglia di mettersi in viaggio per tutta la giornata di domenica 15 maggio. Che tra l’altro non è una domenica qualsiasi perché a Milano si corre la celebre Stramilano e numerosissimi partecipanti, o semplici appassionati, avevano probabilmente intenzione di recarsi nel capoluogo utilizzando il treno.

SCIOPERO TRENORD 15 MAGGIO 2022: DISAGI PER CHI VA A MALPENSA

Naturalmente lo sciopero interesserà anche le corse del Malpensa Express, il treno da e per l’aeroporto di Milano-Malpensa gestito da Trenord, per cui i viaggiatori in partenza o in arrivo sono invitati a considerare soluzioni alternative come autobus, taxi (qui le tariffe taxi per Malpensa) e veicoli privati (qui orari e costi dei parcheggi in aeroporto). Trenord ha comunque precisato che per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituite delle corse sostitutive con autobus:

– tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1);

– tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

SCIOPERO 15 MAGGIO 2022 DEI TRENI IN LOMBARDIA: ATTENZIONE AGLI AGGIORNAMENTI

Non è detto che allo sciopero del 15 maggio aderirà il 100% del personale viaggiante di Trenord, pertanto ci saranno treni che viaggeranno regolarmente e altri che saranno cancellati o subiranno modifiche o limitazioni. Purtroppo non è possibile conoscere in anticipo quali treni funzioneranno: per saperlo occorrerà controllare, durante la giornata di domenica 15, il sito o la app di Trenord, che pubblicheranno in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni. Informazioni sullo sciopero saranno dati anche nelle stazioni ferroviarie mediante annunci sonori e messaggi sui monitor.