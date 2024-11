Sciopero treni 13 novembre 2024: quali convogli si fermano?

Chi viaggia in treno mercoledì 13 novembre 2024 potrebbe incontrare dei disagi a causa dello sciopero dei dipendenti RFI (Rete ferroviaria italiana) attivi negli impianti e nella manutenzione, proclamato da alcuni sindacati di base. Diciamo subito che non sono previste grandi interruzioni, tuttavia non si possono escludere del tutto ritardi e cancellazioni. Continua a leggere per trovare altre informazioni sullo sciopero dei treni del 13 novembre 2024.

SCIOPERO 13 NOVEMBRE 2024 DEI TRENI: GLI ORARI DELLO STOP

L’astensione dal lavoro, indetta da CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato e Assemblea nazionale lavoratori infrastruttura RFI, è iniziata alle 21:00 di ieri sera e proseguirà fino alle 21:00 di oggi, 13 novembre. Sono potenzialmente interessati tutti gli operatori ferroviari, pertanto le eventuali variazioni alla circolazione potrebbero riguardare sia Trenitalia che Italo, nonché Trenord e le varie società regionali e locali.

Comunque, come già accennato, in caso di sciopero del personale di manutenzione, tendenzialmente si prevedono limitati disagi per i passeggeri. Inoltre non ci dovrebbero essere problemi per il rispetto delle fasce di garanzia nelle ore di punta. Tuttavia è opportuno mantenersi aggiornati in tempo reale, monitorando siti e app delle compagnie ferroviarie e seguendo annunci sonori e informazioni sui monitor in stazione. Chi intende rinunciare al viaggio per non correre rischi, può attivare le modalità di rimborso.

SCIOPERO TRENI 13 NOVEMBRE 2024: FASCE DI GARANZIA

Ricordiamo che in occasione di uno sciopero dei treni che cade in un giorno feriale, Trenitalia garantisce diversi treni a lunga percorrenza (lista completa qui), mentre nel trasporto regionale istituisce i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00. Qui l’elenco dei treni regionali garantiti selezionando la regione di proprio interesse.

Anche Trenord, in caso di scioperi della durata di 24 ore che coinvolgono il personale nei giorni feriali, assicura alcuni servizi minimi di trasporto. Sono inoltre sempre garantiti gli Eurocity da/per Vienna e Monaco di Baviera:

EC83 [Monaco (Munchen Hbf.): 9.34 – Bologna Centrale: 16.19 – Rimini: 17.33]

EC84 [Rimini: 10.34 – Bologna Centrale: 11.52 – Monaco (Munchen Hbf.) 18.27].

Per i servizi garantiti in caso di sciopero di altre imprese ferroviarie, consigliamo di consultare i relativi siti web.