Sciopero treni 12 e 13 ottobre 2024: tutte le cancellazioni

Fine settimana difficile per i trasporti su rotaia a causa dello sciopero dei treni del 12 e 13 ottobre 2024. L’agitazione impatterà soprattutto sulla giornata di domenica creando disagi in tutta Italia, acuiti dal fatto che non sono previste fasce orarie di garanzia in quanto giorno festivo. Lo sciopero nazionale, proclamato dalle sigle sindacali CUB Trasporti e SGB, interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, oltre che di Italo. Vediamo quali sono gli orari dello sciopero dei treni e le possibili cancellazioni.

SCIOPERO TRENI 12 E 13 OTTOBRE 2024: QUANDO SI FERMA TRENITALIA?

Lo sciopero inizierà alle ore 21:00 di sabato 12 ottobre e proseguirà fino alle 20:59 di domenica 13. È prevista una significativa adesione del personale di macchina e di bordo, quindi conviene informarsi molto attentamente sullo stato dei treni sul sito o sull’app di Trenitalia, al numero verde gratuito 800.89.20.21, oppure direttamente nelle stazioni.

Importante: l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Le persone impossibilitate a viaggiare a causa dello sciopero potranno richiedere il rimborso del biglietto acquistato in precedenza oppure riprogrammare il viaggio.

Guarda la lista dei treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi e la lista dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con inizio alle ore 21:00 del giorno prefestivo (questa casistica riguarda proprio lo sciopero del 12-13 ottobre 2024).

SCIOPERO 12 – 13 OTTOBRE 2024 DEI TRENI: LE INFORMAZIONI DI TRENORD

Visto lo sciopero che inizia alle 21:00 del 12 e termina alle 20:59 del 13 ottobre 2024, Trenord avvisa che il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni o cancellazioni. Sabato sera, 12 ottobre, arriveranno a destinazione solo i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21:00 e termine corsa entro le ore 22:00.

Non sono previste fasce orarie di garanzia, trattandosi di giornata festiva. Trenord non ha comunicato nulla circa l’istituzione di bus sostitutivi del servizio aeroportuale tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Ulteriori informazioni sul sito o sull’app di Trenord, al numero del contact center 02.72494949 o direttamente nelle stazioni.

TRENI GARANTITI ITALO PER LO SCIOPERO DEL 12 E 13 OTTOBRE 2024

Ovviamente lo sciopero dei treni del 12 e 13 ottobre 2024 riguarda anche i treni di Italo. In vista delle criticità previste dalle 21:00 del 12 ottobre alle 20:59 del 13 ottobre, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, l’azienda ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Per maggiori informazioni contattare il numero gratuito 060708.