Sciopero treni 10 gennaio 2025: è confermato?

Pendolari, turisti e viaggiatori di ogni genere in allarme dopo aver appreso di uno sciopero dei treni del 10 gennaio 2025, che sommato all’agitazione di 4 ore dei mezzi pubblici e allo stop dei voli in alcuni aeroporti renderebbe assai complicati gli spostamenti nella giornata di venerdì. Ma questo sciopero dei treni è confermato o no? Vediamo come stanno le cose.

SCIOPERO TRENI DEL 10 GENNAIO 2025: SÌ O NO?

In effetti, il prospetto degli scioperi dei trasporti pubblicato sul sito del Ministero segnala per il 10 gennaio alcune astensioni dal lavoro che riguardano il settore ferroviario. In particolare:

personale società RFI manutenzione infrastruttura ferroviaria – proclamato da CUB Trasporti (24 ore dalle 21:00 del 9/1 alle 20:59 del 10/1);

personale società RFI impianti, manutenzione e infrastrutture – proclamato da Assemblea nazionale lavoratori RFI (24 ore);

personale società RFI Impianti, manutenzione e infrastrutture – proclamato da Cobas Lavoro privato e Coordinamento Ferrovieri (24 ore).

Sembrerebbe dunque che i treni possano subire ritardi e cancellazioni a causa di questi scioperi, che tra l’altro durano l’intera giornata. Tuttavia raramente le astensioni dal lavoro del personale addetto agli impianti e alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria impattano sulla regolare circolazione dei treni. A dimostrazione di ciò, i più importanti operatori nazionali come Trenitalia, Italo e Trenord non hanno emesso alcun comunicato sullo sciopero del 10 gennaio 2025, segno evidente che non sono previsti disagi di alcun tipo.

In ogni caso, se devi viaggiare in treno il 10 gennaio, consigliamo di informarti preventivamente sui siti web e sulle app dei gestori ferroviari, oppure direttamente nelle stazioni.

Per quanto riguarda invece un altro sciopero del 10/1 segnalato sul sito del MIT, che interessa a livello locale il personale della società Ferrovie della Calabria dalle 11:30 alle 15:30, dovrebbe impattare non sui treni ma sulle autolinee gestite dalla compagnia.

COSA SUCCEDE IN CASO DI SCIOPERO DEI TRENI

A titolo di cronaca, ricordiamo che nelle giornate di sciopero i gestori dei servizi ferroviari devono assicurare servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali. Inoltre i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Più specificatamente, in caso di sciopero va garantito un numero congruo di treni a lunga percorrenza, anche nei festivi, mentre nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00 dei giorni feriali (quindi non la domenica e nei festivi in genere).

Qui spieghiamo come chiedere e ottenere un rimborso in caso di treno cancellato a causa di uno sciopero.

PROSSIMI SCIOPERI DEI TRENI A GENNAIO 2025

Se quello del 10 gennaio è uno sciopero dei treni che probabilmente impatterà poco o nulla sulla circolazione, ce ne sono altri nei prossimi giorni e nelle prossime settimane che potenzialmente potrebbero creare più disagi. Ecco il calendario di gennaio 2025:

innanzitutto dalle 9:00 alle 16:59 di domenica 12 gennaio 2025 è stato indetto uno sciopero del personale di Trenitalia della regione Abruzzo. Potranno verificarsi cancellazioni o variazioni non solo in Abruzzo ma anche nelle regioni limitrofe Marche, Umbria, Lazio e Molise. Essendo domenica non ci saranno fasce di garanzia.

Altri scioperi dei treni a gennaio: