Sciopero aerei 10 gennaio 2025 Linate, Malpensa e Venezia: orari

Possibili disagi per chi deve volare venerdì 10 gennaio 2025: l’astensione dal lavoro del personale di alcune società che gestiscono il sistema aeroportuale e il trasporto bagagli, proclamata da diverse sigle sindacali, mette a rischio la regolarità dei voli negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa e in quello di Venezia, soprattutto considerando che l’agitazione durerà 24 ore. Nelle prossime righe trovi tutte le informazioni sullo sciopero degli aerei del 10 gennaio 2025.

SCIOPERO AEREI 10 GENNAIO 2025: SCALI INTERESSATI E ORARI

Come detto, lo sciopero di venerdì non riguarda tutti gli scali italiani ma solamente quelli di Milano Linate, Milano Malpensa e Venezia. Sono interessate la società SEA che gestisce gli aeroporti milanesi e alcune società di handling:

Milano Linate e Malpensa: personale società SEA – proclamato da CUB Trasporti (24 ore dalle 00:00 alle 23:59);

Milano Linate e Malpensa: personale società Airport Handling – proclamato da CUB Trasporti (24 ore dalle 00:00 alle 23:59);

Venezia: personale società Aviation Services, proclamato da FLAI Trasporti e Servizi (24 ore);

Milano Linate: personale società SPD – proclamato da USB lavoro Privato (4 ore dalle 12:00 alle 16:00).

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025: VOLI GARANTITI

Normalmente nelle giornate di sciopero degli aerei vengono sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati.

Devono essere inoltre assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, vengono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025: VOLI CANCELLATI

Nel precedente paragrafo abbiamo spiegato quali sono i voli garantiti nelle giornate di sciopero degli aerei, adesso passiamo alle dolenti note parlando dei voli che saranno cancellati. Tuttavia, come loro abitudine, Ryanair, Easyjet, Volotea e altre compagnie low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli soppressi ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app.

Invece ITA Airways diffonde sempre una lista dei voli cancellati e lo farà probabilmente anche stavolta: pubblicheremo l’elenco non appena sarà disponibile.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 10 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 3 ore) entro e non oltre il prossimo 15 gennaio chiamando il numero 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.