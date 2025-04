Sciopero trasporti maggio 2025: gli stop di bus, treni e aerei

Share on:

Dopo un mese di aprile tutto sommato tranquillo, a maggio ci saranno numerosissimi scioperi dei trasporti, quasi a voler recuperare quelli lasciati in sospeso. Aspettiamoci quindi numerosissimi stop di bus, treni e aerei che, al di là delle spesso legittime rivendicazioni dei lavoratori del settore, penalizzeranno la circolazione con rischio disagi per studenti, pendolari, turisti e viaggiatori di ogni genere. Continua a leggere per conoscere il dettaglio di ogni sciopero nei trasporti a maggio 2025 e organizzarti di conseguenza.

SCIOPERO TRASPORTI MAGGIO 2025 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

Lunedì 5 maggio: personale settore funicolari società ANM Napoli – proclamato da Uilt-Uil (8 ore dalle 9:00 alle 17:00);

mercoledì 7 maggio: personale società TUA Regione Abruzzo – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal (4 ore dalle 9:00 alle 13:00);

mercoledì 7 maggio: personale società TUA Area Metropolitana di Chieti e Pescara – proclamato da Ugl Autoferro (4 ore dalle 9:00 alle 13:00);

mercoledì 7 maggio: personale società Autoguidovie province di Milano, Pavia, Cremona e Monza – proclamato da Usb Lavoro Privato (4 ore dalle 11:00 alle 15:00);

venerdì 9 maggio: personale società AMTS di Catania – proclamato da Cub Trasporti (24 ore);

venerdì 9 maggio: personale società Brescia Trasporti di Brescia – proclamato da Orsa Trasporti/Cobas Lavoro Privato (4 ore dalle 17:30 alle 21:30);

domenica 11 maggio: personale viaggiante società EAV di Napoli – proclamato da Orsa Trasporti/Autoferro Tpl (24 ore);

lunedì 19 maggio: personale società Contram di Macerata – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal (4 ore dalle 11:30 alle 15:30);

martedì 20 maggio: personale dipendente aziende TPL della regione Molise – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Ugl Autoferro/Faisa-Cisal/Usb Lavoro Privato (4 ore dalle 19:00 alle 23:00);

venerdì 30 maggio: personale società ATAF di Foggia – proclamato da Faisa-Cisal (24 ore).

SCIOPERI TRASPORTI MAGGIO 2025 TRENI

Lunedì 5 e martedì 6 maggio: personale imprese comparto ferroviario – proclamato da Usb Lavoro Privato (settore ferroviario e trasporto merci su rotaia: 24 ore dalle 21:00 del 5/5 alle 20:59 del 6/5; settore TPL su rotaia: intera prestazione del 6/5);

martedì 6 maggio: personale imprese ferroviarie, servizi ferroviari e gestore infrastruttura ferroviaria – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil (8 ore dalle 9:01 alle 17:00);

martedì 6 maggio: personale società Gruppo FSI, Trenord, Trenitalia-Tper, LegaCoop, Ancp, Confcooperative, Rail Cargo Carrier e Rail Traction Company – proclamato da Ugl Ferrovieri/Fast-Confsal/Orsa Trasporti (8 ore dalle 9:01 alle 16:59);

sabato 17 e domenica 18 maggio: personale società RFI sala circolazione e orario di Cagliari e unità di circolazione Sardegna – proclamato da Uilt-Uil (24 ore dalle 21:00 del 17/5 alle 20:59 del 18/5);

martedì 27 maggio: personale società Trenord – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 del 27/5 alle 2:00 del 28/5).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A MAGGIO 2025: AEREI

Venerdì 9 maggio: lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

venerdì 9 maggio: personale società Swissport Italia aeroporto di Milano Linate – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

venerdì 9 maggio: personale aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

lunedì 26 maggio: personale autisti società SEA aeroporti di Milano Linate e Malpensa – proclamato da Cub Trasporti (24 ore dalle 0:00 alle 23:59).

SCIOPERO TRASPORTI MAGGIO 2025: AUTOSTRADE

Giovedì 8 a venerdì 9 maggio: personale società SITAF concessionaria autostrada A32 Torino – Bardonecchia – proclamato da Filt-Cgil (4 ore dalle 22:00 dell’8/5 alle 22:00 del 9/5).

Ulteriori disagi al comparto dei trasporti potrebbe crearli anche lo sciopero generale del personale dipendente pubblico e privato indetto da Usi-Cit per l’intera giornata di giovedì 1 maggio 2025.

L’elenco deve in ogni caso considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi a maggio potrebbero essere proclamati nei prossimi giorni o settimane. Nel caso provvederemo ad aggiungerli.