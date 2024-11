Sciopero trasporti dicembre 2024: gli stop di bus, treni e aerei

Share on:

Dopo i mesi di ottobre e novembre caldissimi sul fronte dei trasporti, la situazione non dovrebbe migliorare neppure a dicembre, dato che sono attesi una serie di scioperi che riguardano bus, treni, aerei e anche taxi. Con l’aggravante che queste astensioni dal lavoro potrebbero interferire con gli spostamenti delle persone in vista delle festività di fine anno. Per fortuna la legge che regola gli scioperi prevede la cosiddetta ‘tregua natalizia’ che vieta le manifestazioni sindacali dai giorni immediatamente antecedenti al Natale fino all’Epifania. Vediamo adesso il calendario di ogni sciopero dei trasporti a dicembre 2024.

SCIOPERI TRASPORTI DICEMBRE 2024 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM, TRAGHETTI)

venerdì 13 dicembre: personale TPL – proclamato da USB (24 ore con modalità territoriali);

venerdì 13 dicembre: personale trasporto marittimo – proclamato da USB (24 ore: traghetti da/per isole maggiori da un’ora prima delle partenze, traghetti da/per isole minori dalle 00:01 alle 23:59);

venerdì 13 dicembre: personale società SGM Lecce (3 ore dalle 9:30 alle 12:30).

SCIOPERI TRASPORTI DICEMBRE 2024 TRENI

Giovedì 12 e venerdì 13 dicembre: personale ferroviario – proclamato da USB (24 ore dalle 21:00 del 12/12 alle 20:59 del 13/12);

venerdì 13 dicembre: personale società Ferrovie del Sud Est (Puglia) – proclamato da FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL, FAISA/CISAL (4 ore dalle 8:00 alle 11:59).

SCIOPERI TRASPORTI DICEMBRE 2024 AEREI

Domenica 15 dicembre: personale società ENAV ACC Milano – proclamato da UGL-TA/FAST-CONFAL-AV (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società ENAV del C.A. di Malpensa – proclamato da FAST-CONFSAL-AV (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società Techno Sky che assicura la gestione tecnico/operativa di 45 aeroporti – proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL (24 ore dalle 00:01 alle 23:59);

domenica 15 dicembre: personale società Techno Sky area di Milano ACC, Linate C.A. e Monte Settepani CRT – proclamato da RSU (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società Techno Sky comprensorio di Brindisi – proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL/RSU (24 ore dalle 00:01 alle 23:59);

domenica 15 dicembre: personale società Aviation Services presso aeroporto di Catania – proclamato da UGL/TA (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società ENAV ACC Milano – proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società ENAV aeroporto di Parma – proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società ENAV aeroporto di Linate – proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società ENAV aeroporto di Bergamo – proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società ENAV aeroporto di Malpensa – proclamato da FILT-CGIL/UILT-UIL (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

domenica 15 dicembre: personale società Airport Handling presso aeroporti di Linate e Malpensa – proclamato da CUB Trasporti (24 ore dalle 00:00 alle 23:59).

SCIOPERO TRASPORTI DICEMBRE 2024 TAXI