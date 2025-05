Sciopero taxi 28 maggio 2025: orari e città interessate

L’ultimo mercoledì del mese si preannuncia difficile per chi usufruisce del trasporto pubblico non di linea: lo sciopero dei taxi del 28 maggio 2025 rischia infatti di compromettere gli spostamenti di migliaia di persone in alcune delle principali città italiane, tra cui Roma, Napoli, Torino e Bari. A maggior ragione trattandosi di un’agitazione che durerà ben 24 ore (solo a Bari 12 ore). Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli sullo sciopero.

SCIOPERO 28 MAGGIO 2025 DEI TAXI: ORARI, CITTÀ E FASCE DI GARANZIA

Lo sciopero dei tassisti proclamato per il 28 maggio 2025 dai sindacati Orsa e Usb coinvolge per il momento quattro città (Roma, Napoli, Torino e Lamezia Terme) e durerà dalla mezzanotte di mercoledì 28 a quella del giorno successivo, fatte salve le fasce di garanzia previste. L’astensione dal lavoro sarà dunque di 24 ore. Ecco il dettaglio degli scioperi:

sciopero taxi Roma: 24 ore;

sciopero taxi Napoli: 24 ore;

sciopero taxi Torino: 24 ore;

sciopero taxi Lamezia Terme: 24 ore.

In aggiunta è previsto uno sciopero degli addetti al servizio taxi comunale anche nella città di Bari, indetto stavolta dalle sigle Taxi Bari/InTaxi, dalle ore 9:00 alle 21:00 sempre del 28 maggio.

Di norma durante gli scioperi dei taxi nei giorni feriali vengono istituite delle fasce orarie di garanzia che però variano da Comune a Comune in base agli accordi con le rappresentative sindacali locali. Inoltre deve sempre essere garantito il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 22:00 alle ore 2:00 e dalle ore 4:00 alle ore 8:00.

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO DEI TAXI DEL 28 MAGGIO 2025

Alla base dello sciopero dei taxi ci sono una serie di criticità, denunciate dai sindacati, rispetto alla concorrenza da parte dei noleggi con conducente. “Agiscono come taxi” e fanno uso di “algoritmi che aggrediscono il diritto alla mobilità”, a fronte di un “immobilismo” dei Comuni, che non rispondono, ha detto all’agenzia Adnkronos Rosario Gallucci, segretario nazionale di Orsa Taxi. I sindacati quindi chiedono “l’applicazione delle sanzioni ai NCC, un protocollo per le verifiche da parte degli organismi di controllo e lo stop alle violazioni territoriali”.

IL 28 MAGGIO STOP ANCHE DEGLI AEREI

Mercoledì 28 maggio 2025 rischia di essere una giornata difficilissima sul fronte dei trasporti perché, oltre all’agitazione dei tassisti, sono previsti anche degli scioperi nel comparto aereo, anche se limitati a specifiche compagnie e scali. In particolare: