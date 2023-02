Sciopero taxi 28 febbraio 2023 a Napoli: gli orari dello stop

Martedì 28 febbraio 2023 potrebbe risultare molto difficile trovare un taxi a Napoli a causa dello sciopero indetto dai principali sindacati di categoria. I tassisti napoletani protestano contro il lassismo dell’Amministrazione comunale di fronte alle gravi difficoltà che sta attraversando il comparto a causa della crisi economica e del caro-carburanti. Nelle prossime righe scopriamo gli orari dello sciopero taxi di Napoli del 28 febbraio.

SCIOPERO TAXI NAPOLI: LA PROTESTA DEI SINDACATI

Alla protesta hanno aderito i sindacati dei tassisti Uti, Fast Confsal, Federtaxi/Cisal, Orsa Taxi, Sitan, Silt Taxi, Ugl Taxi, Unimpresa, Uritaxi e Usb, puntando il dito contro il Comune di Napoli reo di non avere una politica per lo sviluppo del settore Taxi e di non fare nulla per dotarsene. “Abbiamo cercato di evitare un fermo di categoria”, si legge nel comunicato dello sciopero, “dimostrando come comparto grande senso di responsabilità sia verso l’utenza che verso le istituzioni locali ma abbiamo esaurito tutte le nostre riserve di fiducia, di speranza e di pazienza”.

SCIOPERO 28 FEBBRAIO 2023 DEI TAXI A NAPOLI: LE ACCUSE AL COMUNE

Ma cosa chiedono esattamente i tassisti di Napoli? “Dopo oltre un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione”, prosegue la nota dei sindacati, “non sono bastati decine di incontri, una pila di documenti, innumerevoli sollecitazioni e critiche per provocare l’auspicato cambio di passo contro l’inefficacia delle politiche per i trasporti pubblici non di linea. La sollecitazione di un incontro con il Sindaco, scaturita da un presidio a Palazzo San Giacomo effettuato a novembre 2022, non ha avuto esito, nessun cenno di riscontro. Dopo un anno e mezzo di questa Giunta il giudizio da parte nostra sulla stessa è pessimo, le prospettive ancora peggio. Di progetti e politiche di sviluppo a favore della categoria, iniziative tese a facilitare il lavoro dei tassisti, neanche a parlarne”.

SCIOPERO TAXI 28 FEBBRAIO 2023 A NAPOLI: GLI ORARI DEL FERMO

Nel confermare l’azione di sciopero del 28 febbraio 2023, i taxi di Napoli ricordano che svolgono un pezzo fondamentale del trasporto pubblico e per tale motivo meritano rispetto e considerazione: “L’adeguamento tariffario in stand-by ormai da mesi, la mancanza di lavoro e l’attuale contingenza attuale rendono ancora più gravosa la condizione lavorativa dei tassisti. La situazione è resa ulteriormente drammatica dal costo dei carburanti e dagli aumenti generalizzati”.

Lo sciopero dei taxi a Napoli è fissato per martedì 28 febbraio 2023 dalle ore 8:00 alle ore 22:00.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi necessari conformemente a quanto prevede la normativa sul diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici.