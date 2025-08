Sciopero Ryanair Spagna ad agosto 2025: a rischio i voli dall’Italia

Pensavamo che almeno ad agosto saremmo stati al riparo dal rischio scioperi nei trasporti visto che in Italia il mese è protetto dal cosiddetto periodo di franchigia, che vieta di organizzare agitazioni sindacali per non creare disagi alla collettività. Ma all’estero evidentemente non funziona allo stesso modo e quindi ci sarà uno sciopero Ryanair in Spagna proprio nella settimana di Ferragosto 2025, e in quelle successive, che potrebbe interessare anche i turisti in partenza dall’Italia verso gli aeroporti spagnoli o che devono rientrare nel nostro Paese.

SCIOPERO AEROPORTI SPAGNA AGOSTO 2025: I GIORNI E GLI ORARI

La ‘colpa’ è del sindacato iberico UGT che ha annunciato uno sciopero del personale di terra di Ryanair in Spagna, a partire da venerdì 15 agosto 2025. L’astensione dal lavoro si preannuncia piuttosto impattante essendo articolata su più date a partire dal weekend del 15, 16 e 17 agosto e poi ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino al 31 dicembre. Considerando solamente agosto, quindi, l’agitazione interesserebbe le seguenti giornate:

venerdì 15 agosto;

sabato 16 agosto;

domenica 17 agosto;

mercoledì 20 agosto;

venerdì 22 agosto;

sabato 23 agosto;

domenica 24 agosto;

mercoledì 27 agosto;

venerdì 29 agosto;

sabato 30 agosto;

domenica 31 agosto.

La protesta non durerà tutte le 24 ore ma si terrà in tre fasce orarie: dalle 5:00 alle 9:00, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 21:00 alle 24:00. Significa che nelle altre fasce gli aerei dovrebbero volare regolarmente, anche se c’è sempre il rischio che i disagi si trascinino anche prima e dopo gli orari dello sciopero, con ritardi, modifiche e cancellazioni.

Il personale aderente dovrà comunque rispettare i servizi minimi che verranno fissati dal Ministero dei Trasporti spagnolo.

SCIOPERO RYANAIR SPAGNA: AEROPORTI INTERESSATI E COME CONTROLLARE LO STATO DEL VOLO

Lo sciopero negli aeroporti di Spagna ad agosto 2025 riguarderà tutti gli scali spagnoli dove opera Ryanair, ossia Alicante, Almeria, Asturie (Oviedo), Barcellona El Prat, Barcellona Reus, Barcellona Girona, Castellon, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Malaga, Minorca, Murcia, Palma di Maiorca, Santander, Santiago di Compostela, Saragozza, Siviglia, Tenerife Nord, Tenerife Sud, Valencia, Vigo e Vitoria, molti dei quali offrono collegamenti da e per l’Italia e sono frequentatissimi dai turisti italiani, specie d’estate.

Occorre dire che vista la portata dello sciopero in un periodo così delicato per i viaggi, e visto che mancano ancora alcuni giorni al primo stop del personale di terra Ryanair, probabilmente c’è ancora margine per una trattativa e per scongiurare (o almeno ridimensionare) l’azione di protesta.

A questo proposito vi invitiamo a consultare quotidianamente i media spagnoli, a cominciare dalla testata più popolare El Pais, per tutti gli aggiornamenti del caso. Come è noto, Ryanair non comunica in anticipo la lista degli eventuali voli cancellati, ma in caso di modifiche avviserà direttamente i passeggeri tramite sms, email o notifica dell’app ufficiale. Se lo sciopero sarà confermato e non riceverete alcuna comunicazione, potrete comunque controllare lo stato dei voli in tempo reale a questo link inserendo tutti gli estremi (numero del volo, aeroporto di partenza e/o di arrivo, data del viaggio).

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO RYANAIR IN SPAGNA A FERRAGOSTO

Il sindacato spagnolo UGT ha annunciato di aver indetto lo sciopero per contestare la “strategia di precarizzazione e pressione sull’organico” di Azul Handling, società di Ryanair che gestisce il personale di terra del gruppo (incaricato anche dell’assistenza ai passeggeri, della gestione dei bagagli, del catering), e i metodi che “violano diritti di base dei lavoratori“.

La società Azul Handling impiega oltre 3.000 persone in Spagna e si fa carico di assistere tutti i vettori del Gruppo Ryanair: Ryanair stessa, Buzz, Lauda e Malta Air.

Venerdì scorso UGT aveva già proclamato ben 22 giornate di sciopero durante l’anno, insieme al sindacato CGT, ma limitate all’aeroporto di Barajas a Madrid.