Sciopero treni, aerei e bus Agosto 2025: il calendario

Oltre al traffico su strade autostrade, l’incubo peggiore per i vacanzieri è rappresentato da un possibile sciopero di treni, aerei, autobus e altri mezzi pubblici fissato nel bel mezzo del mese di agosto, il periodo che l’Italia consacra quasi totalmente alle vacanze. E a fare le spese di una situazione del genere sarebbero soprattutto i turisti stranieri, che magari (anche per questioni di lingua) hanno meno possibilità di informarsi sulle possibili agitazioni sindacali. Ma quante sono le possibilità che ad agosto 2025 ci sia uno sciopero di treni, aerei o bus?

SCIOPERI AGOSTO 2025: IL PERIODO DI FRANCHIGIA

Luglio è stato un mese pesantissimo a livello di scioperi (ne abbiamo contati tantissimi sia nel trasporto pubblico locale che nel comparto aereo, ferroviario e marittimo) e più o meno la stessa cosa accadrà a settembre. La coincidenza non è casuale: le sigle sindacali tendono a concentrare gli scioperi indetti nei mesi estivi prima o dopo il cosiddetto periodo di franchigia. Infatti la Legge n. 146 del 12 giugno 1990 che regola l’esercizio del diritto di sciopero, stabilisce che nei servizi pubblici essenziali (come i trasporti pubblici, la sanità, ecc.), gli scioperi devono rispettare periodi di ‘franchigia’ durante i quali non si possono proclamare astensioni dal lavoro, per evitare disagi eccessivi alla collettività.

SCIOPERO TRENI, AEREI E BUS AD AGOSTO 2025: LA SITUAZIONE

Per quanto riguarda le franchigie previste nel trasporto pubblico in occasione della stagione estiva, la Commissione di garanzia sugli scioperi individua generalmente questi periodi:

Trasporto pubblico locale dal 28 luglio al 5 settembre;

Trasporto ferroviario dal 27 luglio al 3 settembre;

Trasporto aereo dal 27 luglio al 5 settembre;

Trasporto marittimo FS dal 27 luglio al 3 settembre;

Trasporto marittimo Tirrenia dal 28 luglio al 5 settembre;

Taxi dal 28 luglio al 5 settembre;

Distributori carburanti dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 26 agosto al 5 settembre;

Circolazione sicurezza stradale dal 27 luglio al 3 settembre.

Questo significa che al di là di brevi eccezioni che riguardano esclusivamente i distributori di carburante, ad agosto non possono esserci scioperi di bus, treni e aerei perché il mese ricade completamente nel periodo di franchigia della stagione estiva. E sarà così anche per agosto 2025.

CALENDARIO SCIOPERI NEI TRASPORTI A SETTEMBRE

Ovviamente la tregua estiva durerà poco e gli scioperi dei trasporti riprenderanno a tutta forza già all'inizio di settembre 2025.