Sciopero bus 26 luglio 2025: orari e città coinvolte

Nella stessa giornata in cui si fermano gli aerei, scioperano anche i mezzi pubblici in alcune città italiane, compromettendo gli spostamenti delle persone in uno dei sabati più caldi dell’estate. Sono peraltro interessate città importanti come Firenze, Catania, Cagliari, Perugia e altre. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero dei bus del 26 luglio 2025.

SCIOPERO GEST FIRENZE

L’azienda GEST, che gestisce la rete tranviaria di Firenze, informa che il sindacato Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore per sabato 26 luglio 2025, pertanto i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse.

In particolare lo sciopero è indetto dalle 22:30 fino a fine servizio e coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli altri settori aziendali. La regolarità del servizio dei tram dipenderà dalle adesioni allo sciopero che nei precedenti scioperi indetti dalla medesima sigla è stata del 70%.

SCIOPERO ARST CAGLIARI, SASSARI, NUORO E ORISTANO

Il personale di ARST, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in Sardegna, si ferma il 26 luglio 2025 per 24 ore a seguito di uno sciopero proclamato da Orsa Trasporti Autoferro TPL. L’astensione dal lavoro del personale dei settori automobilistici, ferroviari, metrotranviari e amministrativo-impianti fissi durerà tutta la giornata lavorativa da inizio a fine servizio. Sarà tuttavia garantito il servizio completo dei mezzi pubblici all’interno delle fasce minime di garanzia che sono riepilogate nella seguente immagine:

SCIOPERO AMTS CATANIA

In occasione dello sciopero di 3 ore dei lavoratori dipendenti dell’AMTS di Catania proclamato per il giorno 26 luglio 2025 da Cub Trasporti di Catania, il servizio potrebbe subire delle variazioni: il personale aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

SCIOPERO CSC MOBILITÀ LATINA

Problemi anche a Latina per lo sciopero di 4 ore (dalle ore 9:30 alle ore 13:30) indetto da Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna per la giornata di sabato 26 luglio 2025. Di conseguenza il servizio del trasporto pubblico locale gestito da CSC Mobilirà potrà subire ripercussioni.

SCIOPERO BUSITALIA UMBRIA

Lo sciopero del 26 luglio 2025 di Busitalia Umbria è programmato con le seguenti modalità: sciopero di 24 ore da parte del sindacato Usb Lavoro Privato, sciopero di 4 ore dalle 20:00 alle 24:00 da parte dei sindacati Filt-Cgil e Faisa-Cisal. L’astensione dal lavoro e la sua durata dipendono quindi dall’adesione del personale a questi specifici sindacati.

Il personale viaggiante dei servizi autobus urbani ed extraurbani della Provincia di Perugia, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi Spoletosfera e Ponzianina-Rocca e Posterna), garantirà in ogni caso i servizi minimi nelle fasce orarie 6:00 – 9:00 e 12:00 – 15:00. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. I servizi di scale mobili e ascensori di Perugia, Biglietteria del Bus Terminal di Perugia (Piazza Partigiani), Biglietteria Stazione FS Perugia, Biglietteria Stazione FS Spoleto e URP Perugia saranno garantiti con il normale orario.

Anche il personale viaggiante dei servizi autobus urbani ed extraurbani della Provincia di Terni e Funicolare di Orvieto garantirà in ogni caso i servizi minimi, ma nelle fasce orarie 6:30 – 9:30 e 12:30 – 15:30. Anche in questo caso le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. I servizi della Biglietteria del Bus Terminal di Terni e l’URP di Terni saranno garantiti con il normale orario.

Per quanto riguarda infine il servizio ferroviario di Busitalia Umbria, ricordiamo che risulta sospeso per interruzioni programmate disposte da RFI per interventi di manutenzione straordinaria, pertanto tutto l’esercizio viene coperto interamente da autobus sostitutivi. In caso di adesione allo sciopero, i bus sostitutivi funzioneranno regolarmente nelle fasce orarie di garanzia 5:45 – 8:45 e 11:45 – 14:45.