Sciopero benzinai: il 14 novembre si decide per la serrata

Il 14 novembre 2024 potrebbe rivelarsi una giornata decisiva circa la possibile proclamazione di uno sciopero dei benzinai. All’Hotel Nazionale a Piazza Montecitorio a Roma si riuniranno infatti i gruppi dirigenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa, i principali sindacati del comparto, per discutere sui problemi che da tempo angustiano la categoria e che per il momento non sembrano aver trovato la giusta attenzione da parte della politica. Nell’ordine del giorno della riunione si chiede tra le altre cose di “fissare i tempi e le modalità delle azioni sindacali necessarie a sostenere le rivendicazioni e di quelle giudiziarie“. Insomma sciopero in vista, cerchiamo di capire il perché.

IN ARRIVO UNO SCIOPERO DEI BENZINAI? LE RIVENDICAZIONI DELLA CATEGORIA

In particolare, i tre sindacati lamentano come sia chiaro a tutti che i petrolieri, Eni in testa, violando le leggi approvate dal Parlamento italiano stiano “portando il settore alla deriva e alla completa precarizzazione un’intera categoria con l’introduzione, su larga scala, di contratti di appalto di un anno, senza diritti e senza riconoscimenti per i benzinai che svolgono un servizio essenziale alla mobilità“. L’obiettivo delle società petrolifere sarebbe quello di muoversi a loro piacimento sostituendo, senza giustificazione, i gestori delle pompe con ‘appaltisti’ impiegati al loro posto sugli impianti: appaltisti costretti, sempre secondo Faib, Fegica e Figisc/Anisa, da un sistema perverso di precariato ad accettare qualsiasi ricatto per non essere espulsi definitivamente.

I benzinai, si legge nella nota congiunta dei tre sindacati che preannuncia lo stato di agitazione della categoria, “non chiedono altro che il rispetto di leggi vigenti che il Parlamento ha emanato“. Proprio quello stesso Parlamento italiano che ha approvato all’unanimità, a ottobre dello scorso anno, tre risoluzioni con le quali maggioranza e opposizione hanno chiesto che si procedesse al riordino del settore, nel rispetto delle norme. Tuttavia le organizzazioni di categoria ribadiscono che “non si può impunemente violare la legge e proporre o immaginare una riforma del settore, anche in virtù della decarbonizzazione in atto, che accolga solo le istanze dei petrolieri (che hanno maturato negli ultimi anni superprofitti da capogiro), a danno dei consumatori e dei gestori“.

SINDACATI BENZINAI SI SONO GIÀ RIVOLTI ALLA MAGISTRATURA PER LA LEGITTIMITÀ DEI CONTRATTI DI APPALTO

Quella iniziata dai benzinai, conclude il comunicato, è una battaglia di difesa costituzionale dei loro diritti e di quelli di tutti gli automobilisti chiamati a pagare oltre 20 miliardi di tasse senza avere la certezza di avere un servizio. Agli automobilisti, durante i circa 6 milioni di rifornimenti giornalieri, i benzinai chiederanno la solidarietà, mentre alla magistratura hanno già chiesto di valutare se gli “appalti non genuini” introdotti con un blitz contro la legge, e utilizzati su larga scala, non configurino gli estremi del lavoro dipendente.

SCIOPERO DEI BENZINAI NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI FAIB, FEGICA E FIGISC

Ne sapremo di più il prossimo 14 novembre, quando i sindacati si riuniranno a Roma per decidere se proseguire la lotta con un’eventuale serrata delle stazioni di rifornimento. Ecco l’ordine del giorno della riunione: