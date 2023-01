Sciopero benzinai: dove trovare self-service aperti

Lo sciopero benzinai di fine gennaio 2023 rischia di creare parecchi disagi, tuttavia sarà comunque possibile fare rifornimento anche se con più difficoltà. Infatti alcuni impianti rimarranno regolarmente aperti: la maggior parte in modalità self-service e qualcuno con l’operatore, occorre solo saperli individuare. Scopriamo dove trovare i benzinai aperti durante lo sciopero.

SCIOPERO BENZINAI GENNAIO 2023: QUANDO INIZIA?

Lo sciopero benzinai di gennaio 2023 è stato indetto dalle sigle sindacali Faib, Fegica e Figisc/Anisa per protestare contro il Decreto trasparenza carburanti del Governo (Decreto-legge 5/2023) e in particolare contro la norma che obbliga i distributori a esporre il prezzo medio regionale accanto al prezzo effettivamente praticato. Gli impianti di rifornimento che aderiscono allo sciopero chiuderanno per 48 ore, anche in modalità self-service, nei seguenti giorni e orari:

Rete ordinaria : dalle 19:00 del 24 gennaio alle 19:00 del 26 gennaio 2023;

: dalle 19:00 del 24 gennaio alle 19:00 del 26 gennaio 2023; Rete autostradale: dalle 22.00 del 24 gennaio alle 22:00 del 26 gennaio 2023.

Ma, come già anticipato, alcuni distributori resteranno aperti, vediamo quali.

SCIOPERO BENZINAI: QUALI IMPIANTI RESTANO APERTI?

Innanzitutto bisogna dire che le sigle sindacali Faib, Fegica e Figisc/Anisa non rappresentano la totalità dei distributori di carburanti italiani. Secondo dati aggiornati al 2021 fa capo alle tre sigle circa il 70% dei 22.654 impianti di rifornimento presenti in Italia, questo significa che il restante 30% non aderisce allo sciopero e sarà regolarmente aperto. Tra questi i benzinai iscritti ai sindacati Angac e Asnali.

Anche gli impianti gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere dovrebbero rimanere aperti, almeno in modalità self-service. Tuttavia non è semplice riconoscerli: infatti, anche se il punto vendita mostra il marchio della società, la gestione viene spesso affidata a un soggetto privato che potrebbe aver aderito allo sciopero. Secondo una stima delle associazioni di categoria, i distributori gestiti direttamente dalle compagnie sono non oltre il 10% della rete.

Ci sono poi le disposizioni di legge che obbligano a tenere aperte alcune stazioni di servizio per garantire una prestazione minima, visto che il rifornimento di carburante è considerato un servizio essenziale (un po’ come accade con le fasce orarie di garanzia durante gli scioperi dei trasporti). Più precisamente nelle aree urbane ed extraurbane dev’essere disponibile un numero di impianti pari al 50% di quelli attivi nei giorni festivi, individuati dalle prefetture. In autostrada, invece, è compito delle Regioni individuare quali distributori debbano rimanere aperti. Per legge occorre che ce ne sia uno attivo ogni 100 km, quindi almeno 176 sul totale di 477 stazioni di servizio autostradali.

SCIOPERO BENZINAI: DOVE TROVARE SELF SERVICE APERTI IN AUTOSTRADA?

In occasione dello sciopero dei benzinai dal 24 al 26 gennaio 2023 la Conferenza delle Regioni ha pubblicato la lista degli impianti presenti sulla rete autostradale che rimarranno aperti per garantire i servizi minimi. Come detto si tratta di una lista di 176 self-service distribuiti lungo tutte le autostrade italiane e sulle tangenziali più importanti (Roma, Milano, Torino, Napoli). L’elenco è scaricabile qui in formato Excel.

SCIOPERO BENZINAI: DOVE TROVARE SELF SERVICE APERTI IN CITTÀ E SULLE STATALI

Per legge in città e sulle strade extraurbane (escludendo autostrade e tangenziali) deve funzionare, anche in caso di sciopero, un numero di distributori pari al 50% di quelli attivi nei giorni festivi. La scelta è su base provinciale, infatti sono spesso le singole prefetture a individuare gli impianti da tenere aperti. Per trovare i self-service aperti nelle aree urbane e sulle statali durante lo sciopero bisogna dunque fare rifornimento agli annunci della Prefettura, della Città Metropolitana o della Provincia di riferimento, cercando informazioni sui rispettivi siti istituzionali. Ad esempio la Prefettura di Genova ha pubblicato la lista dei distributori aperti nel capoluogo e in provincia:

Genova :

Q8 Easy, corso Europa 1500

Q8 Easy, corso Italia – via Minzoni

Q8 Easy, corso Sardegna 8/2R

Q8 Easy, piazza Brignole

Q8 Easy, via Adamoli 361/2

Q8 Easy, via Borzoli 13 R

Q8 Easy, via Borzoli 39 C

Q8 Easy, via G.C. Sardorella

Q8 Easy, via Multedo 3

Q8 Easy, via V Maggio 79 R

Q8 Easy, via Vasco Da Gama

Api Ip Matic, via Walter Fillak 189 R

Api Ip Matic, via Donato Somma 51 R

Api Ip Matic, via Multedo Di Pegli 11 R

Api Ip Matic, via Quadrio 12 A/R

Total Erg, via Cantore

Europam, largo Merlo, 255 R

Europam, via Emilia, 68 R

: Q8 Easy, corso Europa 1500 Q8 Easy, corso Italia – via Minzoni Q8 Easy, corso Sardegna 8/2R Q8 Easy, piazza Brignole Q8 Easy, via Adamoli 361/2 Q8 Easy, via Borzoli 13 R Q8 Easy, via Borzoli 39 C Q8 Easy, via G.C. Sardorella Q8 Easy, via Multedo 3 Q8 Easy, via V Maggio 79 R Q8 Easy, via Vasco Da Gama Api Ip Matic, via Walter Fillak 189 R Api Ip Matic, via Donato Somma 51 R Api Ip Matic, via Multedo Di Pegli 11 R Api Ip Matic, via Quadrio 12 A/R Total Erg, via Cantore Europam, largo Merlo, 255 R Europam, via Emilia, 68 R Bargagli :

Q8 Easy, via S. Martini 5

: Q8 Easy, via S. Martini 5 Casella :

Europam, via Mandelli

: Europam, via Mandelli Ceranesi :

Europam, via B.Parodi

: Europam, via B.Parodi Chiavari :

Q8 Easy, corso De Michiel 6

Q8 Easy, corso De Michiel 62

: Q8 Easy, corso De Michiel 6 Q8 Easy, corso De Michiel 62 Lavagna :

Api Ip Matic, via Previati

: Api Ip Matic, via Previati Montoggio :

Europam, via Casalino

: Europam, via Casalino Rapallo :

Q8 Easy, piazza Cesare Battisti 364

: Q8 Easy, piazza Cesare Battisti 364 Recco :

Europam, via Dei Giustiniani 1

: Europam, via Dei Giustiniani 1 Rossiglione :

Europam, via Airenta 13

: Europam, via Airenta 13 Rovegno :

Europam, frazione Loco di Rovegno

: Europam, frazione Loco di Rovegno Sestri Levante :

Q8 Easy, via B. Primi – Loc. Pontino

: Q8 Easy, via B. Primi – Loc. Pontino Zoagli:

Europam, via Aurelia.

Cercate le medesime informazioni per la provincia di vostro interesse.