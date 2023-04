Sciopero autostrade 21 aprile 2023: gli orari dello stop

Il sindacato CUB (Confederazione Unitaria di Base) ha proclamato per venerdì 21 aprile 2023 uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati che nei trasporti interesserà soprattutto aerei e autostrade, con esclusione invece delle ferrovie. Le persone che si metteranno in viaggio venerdì 21, giornata che tra l’altro coincide con l’inizio del Ponte del 25 aprile, potrebbero dunque incontrare qualche disagio. Vediamo quali sono gli orari dello stop.

SCIOPERO AUTOSTRADE 21 APRILE 2023: QUANDO INIZIA

Secondo quanto comunicato dalla CUB, per i lavoratori delle autostrade lo sciopero inizierà alle ore 22:00 di giovedì 20 aprile 2023 e terminerà alle ore 22:00 di venerdì 21 aprile 2023. Per le motivazioni vi rimandiamo alla circolare di riferimento. Durante lo sciopero saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. Occorre però ricordare che lo sciopero del personale delle autostrade (cioè i casellanti) produce effetti minimi sull’utenza visto che i varchi di accesso e di uscita sono in gran parte automatici oppure predisposti per il pagamento con carte di credito o di debito, senza la necessità di interagire con il casellante. Difficile, quindi, trovare un casello completamente chiuso a causa dello sciopero. Allo stesso tempo non è quasi mai contemplata la possibilità di viaggiare gratis durante lo sciopero approfittando dell’assenza del personale al casello d’ingresso (vedi prossimo paragrafo).

SCIOPERO AUTOSTRADE: IL PEDAGGIO SI PAGA?

In caso di sciopero in autostrada non è possibile per le società sostituire i casellanti rimpiazzandoli con altro personale, perché si tratterebbe di condotta antisindacale, sanzionata dalla legge. Quindi di regola il casello destinato al pagamento manuale, ma che non è presidiato dal lavoratore che si trova in sciopero, dovrebbe essere chiuso, con la barra abbassata e il semaforo rosso. Come detto, però, in situazioni del genere restano regolarmente in funzione tutti gli altri varchi, quelli abilitati ai pagamenti automatici, che sono la maggioranza. E poi ci sono poi tutti i varchi gialli del Telepass, che ovviamente rimangono sempre aperti.

COSA SUCCEDE QUANDO SCIOPERANO LE AUTOSTRADE

Già questo fa capire che lo sciopero dei casellanti delle autostrade non evita l’obbligo di pagare il pedaggio. In realtà il pedaggio si paga lo stesso semplicemente perché oggi, rispetto al passato, è possibile farlo in molti altri modi diversi dalla cassa manuale e quindi lo sciopero del personale non impedisce di pagare il tragitto. L’unico problema può sorgere se si creano lunghe code e rallentamenti, specialmente ai caselli d’uscita verso le grandi città nei momenti di maggior traffico. Questa situazione potrebbero infatti suggerire ai gestori autostradali l’opportunità di aprire in via eccezionale anche i varchi con pagamento manuale, permettendo il libero transito. Ma anche se si verificasse un’ipotesi del genere, gli automobilisti riceverebbero all’uscita dal casello uno scontrino di mancato pagamento con l’indicazione delle modalità per sanare la situazione. Conviene sempre prendere lo scontrino, anche per avere la prova del percorso fatto e poter contestare l’eventuale richiesta di pagamenti maggiori del dovuto.