Sciopero aerei 20 giugno 2023: quali sono i voli garantiti?

Da inizio anno si contano almeno due grossi scioperi del trasporto aereo al mese e giugno non fa eccezione: dopo quello di domenica 4 ecco infatti il nuovo sciopero aerei del 20 giugno 2023, che rischia di creare disagi molto pesanti ai viaggiatori anche se per lo meno (piccola consolazione) l’agitazione non cade in un fine settimana ma ‘solo’ di martedì. Di seguito trovate tutte le info sugli orari dello sciopero e sui voli garantiti.

SCIOPERO AEREI 20 GIUGNO 2023: LE AGITAZIONI PREVISTE

A rendere ancora più complicata la situazione c’è il fatto che lo sciopero degli aerei di martedì 20 giugno 2023 riguarda non una ma diverse categorie del comparto aereo, con modalità differenti per ciascuna astensione. Il dettaglio nel seguente elenco (i primi quattro sono scioperi nazionali, gli altri locali):

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti: 24 ore dalle ore 0:01 alle 23:59 (CUB Trasporti);

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto: 24 ore dalle ore 0:00 alle 23:59 (USB Lavoro Privato);

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling: 24 ore dalle ore 0:01 alle 23:59 (FLAI Trasporti e Servizi);

Personale società Vueling: 24 ore (FILT-CGIL);

Personale società Aviation Services di Roma Fiumicino: 24 ore (USB Lavoro Privato);

Personale società Aeroporto di Genova: 24 ore (USB Lavoro Privato);

Personale società security Unisecur Aeroporto di Milano Malpensa: 24 ore (CUB Trasporti);

Personale società Toscana Aeroporti e handling scali di Firenze e Pisa: 8 ore dalle 10:00 alle 18:00 (USB Lavoro Privato + RSA);

Personale società EAV di Napoli: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 (USB Lavoro Privato);

Personale società ALHA Aeroporto di Milano Malpensa: 4 ore dalle 11:00 alle 15:00 (CUB Trasporti);

Personale società SOGEAAL aeroporto di Alghero: 4 ore dalle 12:00 alle 16:00 (UGL-TA).

SCIOPERO 20 GIUGNO 2023 DEGLI AEREI: VOLI GARANTITI

Durante gli scioperi degli aerei vi sono le fasce orarie di garanzia dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali tutti i voli, inclusi i charter, devono essere comunque effettuati. Dev’essere sempre assicurato anche l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Sono altresì assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per

cause indipendenti dalla volontà delle parti, nonché l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Nelle giornate di sciopero si devono inoltre effettuare tutti i voli charter da o per le isole italiane regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Sono infine confermati i seguenti voli di collegamento con le isole che hanno un’unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale:

Danish Air Transport

DAT 1802 Lampedusa (Licd) Palermo (Licj)

DAT 1805 Palermo (Licj) Lampedusa (Licd)

DAT 1841 Catania (Licc) Lampedusa (Licd)

DAT 1842 Lampedusa (Licd) Catania (Licc)

DAT 1821 Palermo (Licj) Pantelleria (Licg).

EJU 4115 Napoli (Lirn) Olbia (Lieo)

EJU 4116 Olbia (Lieo) Napoli (Lirn).

VOE 1778 Verona (Lipx) Olbia (Lieo)

VOE 1782 Pisa (Lirp) Olbia (Lieo)

VOE 1806 Verona (Lipx) Cagliari (Liee)

VOE 1332 Cagliari (Liee) Firenze (Lirq)

VOE 1745 Verona (Lipx) Catania (Licc)

VOE 1783 Olbia (Lieo) Pisa (Lirp)

VOE 1333 Firenze (Lirq) Cagliari (Liee).

VLG 6864 Firenze (Lirq) Catania (Licc)

VLG 6865 Catania (Licc) Firenze (Lirq).

RYR 4301 Bologna (Lipe) Trapani (Lict)

RYR 4302 Trapani (Lict) Bologna (Lipe)

RYR 8036 Malpensa (Limc) Trapani (Lict)

RYR 8037 Trapani (Lict) Malpensa (Lipe)

RYR 6100 Cagliari (Liee) Pisa (Lirp)

RYR 6101 Pisa (Lirp) Cagliari (Liee)

RYR 6205 Catania (Licc) Pisa (Lirp).

SLD 303 Firenze (Lirq) Elba (Lirj)

SLD 304 Elba (Lirj) Firenze (Lirq).

SCIOPERO AEREO 20 GIUGNO 2023: VOLI INTERNAZIONALI

Per quanto riguarda specificatamente i voli internazionali nei giorni di sciopero aereo, vanno sempre assicurati tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 706 Malpensa (Limc) Cairo (Heca)

UAE 206 Malpensa (Limc) Dubai (Omdb)

QTR 128 Malpensa (Limc) Doha Hamad (Othh)

RYR 911 Treviso (Liph) Tel Aviv (Llbg)

KAC 164 Malpensa (Limc) Kuwait (Okkk)

THY 1878 Malpensa (Limc) Istanbul (Ltfm)

ETH 713 Malpensa (Limc) Fiumicino (Lirf) Addis Abeba (Haab)

ITY 896 Fiumcino (Lirf) Cairo (Heca)

EJU 3935 Malpensa (Limc) Tel Aviv (Llbg)

RJA 102 Fiumicino (Lirf) Queen Alia (Ojai)

ETD 86 Fiumicino (Lirf) Abu Dhabi (Omaa)

ELY 382 Malpensa (Limc) Tel Aviv (Llbg)

LAV 2325 Malpensa (Limc) Marsa Matruh (Hemm)

FDB 1572 Bergamo (Lime) Dubai (Omdb)

SVA 202 Fiumicino (Lirf) Jeddah (Oejn)

ISR 352 Fiumicino (Lirf) Tel Aviv (Llbg).

UAE 205 Malpensa (Limc) New York (Kjfk)

ITY 604 Malpensa (Limc) New York (Kjfk)

TSC 403 Fiumicino (Lirf) Montreal (Cyul)

UAL 18 Malpensa (Limc) New York Newark (Kewr)

DAL 289 Venezia (Lipz) New York (Kjfk)

AAL 199 Malpensa (Limc) New York (Kjfk)

ACA 895 Malpensa (Limc) Montreal (Cyul)

WJA 033 Fiumicino (Lirf) Calgary (Cyyc).

TAM 8073 Malpensa (Limc) Guarulhos (Sbgr)

ITY 674 Fiumicino (Lirf) San Paolo (Sbgr).

SIA 355 Malpensa (Limc) Singapore (Wsss)

CHH 7992 Fiumicino (Lirf) Shenzhen (Zuck)

CCA 950 Malpensa (Limc) Beijing (Zbaa)

EVA 96 Malpensa (Limc) Taipei (Rctp).

KAL 932 Fiumicino (Lirf) Incheon (Rksi)

KAL 9976 Venezia (Lipz) Incheon (Rksi)

ITY 792 Fiumicino (Lirf) Tokyo Haneda (Rjtt).

NOS 2420 Malpensa (Limc) Dakar (Gobd).

Oltre a questi voli sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare il 20 giugno 2023 in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale. Ulteriori informazioni sul sito di ENAC.