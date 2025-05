Sciopero 9 maggio 2025: voli cancellati ITA, Ryanair ed EasyJet

Lo sciopero negli aeroporti del 9 maggio 2025, seppur ridimensionato rispetto agli annunci iniziali, potrebbe lo stesso creare disagi ai viaggiatori che devono prendere un aereo nella giornata di venerdì. Non a caso ITA Airways, Ryanair e altre compagnie hanno comunicato che alcuni voli potrebbero essere cancellati, cerchiamo di scoprire quali.

ORARI DEGLI SCIOPERI DEL 9 MAGGIO 2025

Venerdì 9 maggio 2025 sono attese tre diverse agitazioni sindacali nel comparto aereo:

personale aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani , proclamato da Flai Trasporti e Servizi: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

, proclamato da Flai Trasporti e Servizi: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00; personale società Swissport Italia presso l’aeroporto di Milano Linate , proclamato da Cub Trasporti: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

, proclamato da Cub Trasporti: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00; personale società Aviation Services presso l’aeroporto di Venezia, proclamato da Flai Trasporti e Servizi: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00).

I disagi sono dunque limitati alla fascia oraria tra le ore 13:00 e le ore 17:00, anche se non è escluso che possano verificarsi delle modifiche anche dopo la conclusione dello sciopero. Negli scali di Milano Linate e di Venezia, essendo oggetto di scioperi specifici, potrebbe esserci un numero maggiore di cancellazioni.

REGOLE GENERALI DEGLI SCIOPERI NEL SETTORE AEREO

Ricordiamo che in occasione degli scioperi nel settore aereo, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) individua un elenco di voli considerati ‘indispensabili’ e che vanno dunque effettuati a prescindere da eventuali agitazioni.

In particolare ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, nelle quali i voli partono e atterrano regolarmente.

Dev’essere inoltre assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, nonché la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso e di tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali.

SCIOPERO 9 MAGGIO 2025: QUALI SONO I VOLI CANCELLATI?

Ryanair ha comunicato che a causa dello sciopero del 9 maggio 2025 è stata costretta a cancellare un piccolo numero di voli da o per l’Italia e ad apportare modifiche agli orari di altri voli. I passeggeri interessati da cancellazioni o modifiche di orario sono stati informati delle loro opzioni via email o SMS.

La compagnia sta inoltre monitorando i potenziali ritardi dei voli da e per l’Italia del 9 maggio a causa dello sciopero. I passeggeri interessati dai ritardi saranno avvisati tramite l’app Ryanair.

Anche ITA Airways, Easyjet e altre compagnie aeree potrebbero cancellare dei voli, per maggiori informazioni vi rimandiamo ai siti web di riferimento e in particolare alle relative sezioni Info Voli.