Sciopero 8 settembre 2025 mezzi pubblici: orari e città

Prosegue la raffica di scioperi nel settore dei trasporti: dopo lo stop dei treni e quello degli aerei, lunedì 8 settembre tocca ai mezzi pubblici in numerose città italiane, prevalentemente della Sicilia ma non solo. Nella maggior parte dei casi l’astensione sarà di 24 ore, dunque molto impattante per i viaggiatori, anche se sarà mitigata dall’applicazione delle fasce di garanzia. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero dell’8 settembre 2025 dei mezzi pubblici.

SCIOPERO SCOPPIO AUTOLINEE E SABATO VIAGGI ROMA

Sciopero di 8 ore proclamato da Faisa-Cisal dalle ore 10:00 alle ore 10:00 di lunedì 8 settembre 2025. L’astensione dal lavoro è programmata al di fuori delle consuete fasce orarie di garanzia, per cui non ci saranno servizi minimi. Il numero di autobus cancellati dipenderà dal tasso di adesione allo sciopero da parte del personale.

SCIOPERO AUTOSERVIZI RUSSO E SEGESTA AUTOLINEE PALERMO

Lunedi 8 settembre 2025 è stato proclamato dalle segreterie nazionali di Faisa-Cisal uno sciopero della durata di 24 ore del personale di Autoservizi Russo e di Segesta Autolinee a Palermo. Di conseguenza parte dei servizi programmati potrebbero venire meno o subire variazioni. Saranno garantite solamente le corse nelle fasce orarie 6:00 – 9:00 e 13:30 – 16:30.

SCIOPERO INTERBUS DI ENNA ED ETNA TRASPORTI DI CATANIA

Il personale di Interbus Enna ed Etna Trasporti Catania si fermerà l’8 settembre 2025 per uno sciopero dei mezzi pubblici indetto da Faisa-Cisal. Previste 24 ore di stop con fasce di garanzia 6:00 – 9:00 e 13:30 – 16:30. Pertanto negli altri orari saranno possibili variazioni o cancellazioni.

SCIOPERO TPL LINEA DI SAVONA

Disagi anche nel levante ligure: i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Faisa-Cisal, Sial e Cobas hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale di TPL Linea a Savona per il giorno 8 settembre 2025. Le fasce orarie coinvolte saranno le seguenti:

da inizio turno alle ore 5:00

dalle ore 8:30 alle ore 17:30

dalle ore 20:00 a fine turno.

Durante tali fasce orarie, potrebbero dunque verificarsi disagi o interruzioni del servizio. Le fasce garantite sono invece 5:00 – 8:30 e 17:30 – 20:00.