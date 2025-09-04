Sciopero 4 e 5 settembre 2025: elenco dei treni garantiti

Con il mese di settembre tornano gli scioperi nei trasporti e la prima agitazione vede protagonista il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, sia a livello nazionale che locale. L’astensione dal lavoro del personale aderente inizierà alle ore 21:00 di giovedì 4 e proseguirà per ben 21 ore fino alle ore 18:00 di venerdì 5, interessando quindi l’inizio del weekend. Saranno tuttavia attivate le consuete fasce di garanzia. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero del 4 e 5 settembre 2025, con gli orari della protesta e i treni garantiti.

ORARI DELLO SCIOPERO TRENI 4 E 5 SETTEMBRE 2025

Ricapitoliamo innanzitutto tutti gli scioperi del settore ferroviario programmati il 4 e il 5 settembre 2025:

4-5 settembre : personale imprese che svolgono attività ferroviaria – proclamato da SGB (21 ore dalle 21:00 del 4/9 alle 18:00 del 5/9);

: personale imprese che svolgono attività ferroviaria – proclamato da SGB (21 ore dalle 21:00 del 4/9 alle 18:00 del 5/9); 4-5 settembre : personale di macchina e di bordo del Gruppo FSI (Ferrovie dello Stato Italiane) – proclamato da Assemblea nazionale PDM/PDB gruppo FSI (21 ore dalle 21:00 del 4/9 alle 18:00 del 5/9);

: personale di macchina e di bordo del Gruppo FSI (Ferrovie dello Stato Italiane) – proclamato da Assemblea nazionale PDM/PDB gruppo FSI (21 ore dalle 21:00 del 4/9 alle 18:00 del 5/9); 5 settembre : personale Trenitalia appartenente alla D.O.R. Trentino Alto Adige – proclamato da Uilt-Uil/Slm/Fast-Confsal/Orsa (8 ore dalle 9:01 alle 16:59);

: personale Trenitalia appartenente alla D.O.R. Trentino Alto Adige – proclamato da Uilt-Uil/Slm/Fast-Confsal/Orsa (8 ore dalle 9:01 alle 16:59); 5 settembre: personale aziende della società del Gruppo FSI e tutte le imprese ferroviarie private – proclamato da USB Lavoro Privato (8 ore dalle 10:00 alle 18:00).

Ricordiamo che a prescindere dal grado di adesione allo sciopero, che determinerà il numero reale di corse cancellate, saranno comunque assicurati i servizi minimi di trasporto che prevedono un elenco piuttosto corposo di treni a lunga percorrenza garantiti, mentre i convogli regionali saranno protetti dalle fasce orarie di garanzia che nei giorni feriali funzionano dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

SCIOPERO 4 – 5 SETTEMBRE 2025: TRENI GARANTITI TRENITALIA, ITALO E TRENORD

Per ciò che concerne i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity), Trenitalia ha già comunicato l’elenco dei treni garantiti. I convogli non inclusi nell’elenco devono dunque ritenersi a rischio cancellazione.

In riferimento invece al trasporto regionale di Trenitalia, la lista precisa dei treni regionali garantiti è disponibile in questa pagina selezionando la Regione di proprio interesse.

Anche il personale di Italo aderirà allo sciopero dei treni del 4 e 5 settembre 2025, sempre dalle 21:00 del 4/9 alle 18:00 del 5/9, con conseguente rischio di modifiche e cancellazioni. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, l’azienda ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti. I treni esclusi dall’elenco potranno essere quindi cancellati, ma questo dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Stessa cosa per Trenord, che ha comunicato l’elenco delle corse garantite, inclusi i bus sostitutivi del servizio aeroportuale da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. In particolare, giovedì 4 settembre viaggeranno solo i treni di Trenord con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6:00 e arrivo a destinazione entro le ore 9:00; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18:00.