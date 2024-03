Sciopero 8 marzo 2024: si fermano treni e bus, gli orari

Trasporti a rischio nel giorno della festa della donna per lo sciopero dell’8 marzo 2024 proclamato dai sindacati di base. L’agitazione, che riguarda tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, potrà comportare variazioni e cancellazioni nella circolazione dei treni e dei mezzi del trasporto pubblico locale come autobus, tram e metropolitane. Vediamo quali sono gli orari della protesta, considerando che saranno applicate le fasce di garanzia visto che lo sciopero cade in un giorno feriale, di venerdì.

SCIOPERO 8 MARZO 2024 TRENITALIA E TPER

Il Gruppo FS ha fornito informazioni riguardo lo sciopero dell’8 marzo 2024 avvisando la clientela che dalle ore 00:00 alle ore 21:00 di venerdì i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per la possibile astensione dal lavoro del personale di Trenitalia e Trenitalia Tper (Emilia Romagna). Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Di conseguenza i treni potranno essere cancellati o modificati dalle 0:00 alle 6:00 e dalle 9:00 alle 18:00 dell’8 marzo, con potenziali modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero.

In caso di cancellazione del treno i viaggiatori avranno facoltà di richiedere il rimborso del biglietto già acquistato.

Leggi l’elenco dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero nei giorni feriali, per altre informazioni sullo sciopero del personale di Trenitalia e Tper clicca qui.

SCIOPERO 8 MARZO 2024 TRENORD

A rischio anche i treni di Trenord con coinvolgimento dalle 0:00 alle 21:00 di venerdì 8 marzo 2024 dei convogli del Servizio Regionale, Suburbano, Lunga Percorrenza di Trenord e Aeroportuale. Anche per Trenord saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1);

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Saranno inoltre garantiti gli Eurocity da/per Vienna e Monaco di Baviera di Trenord:

EC83 [Monaco (Munchen Hbf.): 9.34 – Bologna Centrale: 16.19 – Rimini: 17.33]

EC84 [Rimini: 10.34 – Bologna Centrale: 11.52 – Monaco (Munchen Hbf.) 18.27].

SCIOPERO 8 MARZO 2024 BUS, TRAM E METRO

Per quanto riguarda invece il possibile coinvolgimento di bus, tram e metro nello sciopero dell’8 marzo 2024, per il momento la situazione è ancora in divenire perché le principali aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale non hanno ancora fornito comunicazione in merito.

Pare comunque che a Milano i servizi di ATM saranno regolari e anche il trasporto pubblico di Roma non dovrebbe subire ripercussioni. Ti consigliamo tuttavia di monitorare attentamente i siti web e i canali social dell’azienda che gestisce il TPL nella tua città per informarti su eventuali modifiche che potranno essere annunciate anche nei prossimi giorni.