Sciopero 8 e 9 ottobre 2022 Trenord: orari e treni garantiti

Attenzione allo sciopero 8 e 9 ottobre 2022 di Trenord, in pieno week-end: scopri gli orari dell'agitazione e se ci sono treni garantiti

Fine settimana di possibili disagi per chi deve prendere il treno in Lombardia e nelle regioni limitrofe, incluso il Malpensa Express per l’aeroporto, a causa dello sciopero dell’8 e 9 ottobre 2022 del personale mobile di Trenord in concomitanza con un altro sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) della Circolazione Area Milano, che rischia di generare ripercussioni anche sui treni regionali di Trenitalia. Scopri nelle prossime righe gli orari dell’agitazione e se ci sono treni garantiti.

SCIOPERO 8 E 9 OTTOBRE 2022 TRENORD: GLI ORARI DELLA PROTESTA

Lo sciopero 8 e 9 ottobre 2022 osserverà i seguenti orari a seconda della sigla che ha proclamato l’astensione dal lavoro:

– dalle 21:00 di sabato 8 ottobre alle 21:00 di domenica 9 ottobre 2022 sciopero del personale mobile di Trenord proclamato dalle sigle RSU 1A PDM e RSU 1B PDB;

– dalle 21:00 di sabato 8 ottobre alle 21:00 di domenica 9 ottobre 2022 sciopero del personale di RFI della Circolazione Area Milano proclamato dalla sigla OSR Orsa Ferrovie;

– infine dalle 9:00 alle 17:00 di domenica 9 ottobre 2022 sciopero del personale di Trenord proclamato dalla sigla OSR Orsa Trasporti.

Sono dunque 24 ore di sciopero proprio nel bel mezzo del week-end con i maggiori disagi previsti dalle 9 alle 17 di domenica 9 quando si sovrapporranno le agitazioni di due diverse sigle sindacali.

SCIOPERO 8 E 9 OTTOBRE 2022 TRENI MILANO E LOMBARDIA: FASCE GARANTITE TRENORD

In merito allo sciopero dell’8 e 9 ottobre 2022 Trenord ha comunicato che, trattandosi prevalentemente di una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia. Tuttavia se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati, per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituite corse sostitutive in bus. Precisamente:

– autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1);

– autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

In ogni caso sabato 8 ottobre arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21:00 e termine corsa entro le ore 22:00. Maggiori informazioni qui oppure sulla app di Trenord o mediante gli annunci sonori e i messaggi sui monitor nelle stazioni.

SCIOPERO 8 E 9 OTTOBRE 2022 TRENITALIA: FASCE GARANTITE TRENORD

Come spiegavamo inizialmente, lo sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) della Circolazione Area Milano potrebbe causare variazioni o cancellazioni anche per i treni regionali di Trenitalia, sia in Lombardia che nelle regioni limitrofe. A questo proposito Trenitalia ricorda che nelle giornate di sciopero sono sempre assicurati servizi minimi di trasporto (di domenica però NON ci sono fasce di garanzia), inoltre i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Lo sciopero 8 e 9 ottobre 2022 non dovrebbe intaccare la circolazione dei treni nazionali (Frecce, Intercity, ecc.), vi segnaliamo comunque l’elenco dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con inizio alle ore 21:00 del sabato. Ulteriori informazioni qui.