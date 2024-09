Sciopero 7 settembre 2024 degli aerei: quando inizia?

Sabato difficile per chi deve volare a causa di un’agitazione del comparto aereo che coinvolgerà numerosi aeroporti italiani e alcune compagnie. Per fortuna lo sciopero del 7 settembre 2024 è limitato ad alcune ore della giornata, ma potrebbe impattare anche prima e dopo. Continua a leggere per trovare tutte le informazioni sullo sciopero e la lista dei voli garantiti diffusa dall’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

SCIOPERO 7 SETTEMBRE 2024: COMPAGNIE E AEROPORTI COINVOLTI

Come detto, lo sciopero del 7 settembre 2024 riguarda in particolare alcune compagnie aeree e diversi scali italiani, vediamo quali sono:

personale di ITA Airways : 4 ore di sciopero nazionale dalle 13:00 alle 17:00;

: 4 ore di sciopero nazionale dalle 13:00 alle 17:00; personale navigante di Wizz Air : 4 ore di sciopero nazionale dalle 13:00 alle 17:00;

: 4 ore di sciopero nazionale dalle 13:00 alle 17:00; personale società Enav aeroporto Roma Fiumicino : 4 ore di sciopero nazionale dalle 13:00 alle 17:00;

: 4 ore di sciopero nazionale dalle 13:00 alle 17:00; personale società Dussmann Service e SPD addetti alle pulizie aeroporti Milano Linate e Malpensa : 4 ore di sciopero dalle 12:00 alle 16:00;

: 4 ore di sciopero dalle 12:00 alle 16:00; personale società Airport Global Service handling aeroporto Milano Malpensa: 4 ore di sciopero dalle 13:00 alle 17:00;

personale società Geasar aeroporto di Olbia : 4 ore di sciopero dalle 13:00 alle 17:00;

: 4 ore di sciopero dalle 13:00 alle 17:00; personale società Consulta operante presso gli aeroporti di Firenze e Pisa : 4 ore di sciopero dalle 13:00 alle 17:00;

: 4 ore di sciopero dalle 13:00 alle 17:00; personale società Tah – Toscana handling operante presso gli aeroporti di Firenze e Pisa: 4 ore di sciopero dalle 13:00 alle 17:00.

SCIOPERO AEREI 7 SETTEMBRE 2024: VOLI GARANTITI

Normalmente nelle giornate di sciopero degli aerei vengono sempre attivate, anche di sabato, le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati. Specificatamente per lo sciopero del 7 settembre 2024 (organizzato al di fuori delle fasce orarie di tutela) sono garantiti i seguenti voli:

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero;

regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; i seguenti voli di collegamento con le isole che hanno un’unica frequenza giornaliera, con esclusione del

traffico continentale: Wizz Air 6550 da Verona a Catania, Vueling 6864 da Firenze a Catania e Vueling 6865 da Catania a Firenze.

Dev’essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Sono inoltre assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali.

Questi, invece, i voli intercontinentali in partenza garantiti:

ITA Airways 848 da Roma Fiumicino a Jeddah;

Wizz Air 6227 da Milano Malpensa a Jeddah;

Egypt Air 792 da Roma Fiumicino al Cairo;

Emirates 098 da Roma Fiumicino a Dubai;

Saudia 202 da Roma Fiumicino a Jeddah;

Qatar Airways 132 da Roma Fiumicino a Doha;

Royal Jordanian 102 da Roma Fiumicino ad Amman;

Turkish Airlines 1866 da Roma Fiumicino a Istanbul;

ITA Airways 610 da Roma Fiumicino a New York;

Air Canada 891 da Roma Fiumicino a Toronto;

Delta Airlines 231 da Roma Fiumicino a New York;

Air Transat 309 da Roma Fiumicino a Toronto;

WestJet 033 da Roma Fiumicino a Calgary;

United Airlines 0506 da Roma Fiumicino a San Francisco;

ITA Airways 770 da Roma Fiumicino a Dehli;

ITA Airways 792 da Roma Fiumicino a Tokyo Haneda;

Latam 8121 da Roma Fiumicino a Guarulhos;

ITA Airways 852 da Roma Fiumicino ad Accra.

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

Sono altresì assicurati i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

SCIOPERO 7 SETTEMBRE 2024: VOLI CANCELLATI

Per avere invece il quadro degli eventuali voli cancellati, ti consigliamo di controllare il sito ufficiale di ITA Airways e di Wizz Air, le due compagnie direttamente coinvolte dall’agitazione sindacale, e lo stato dei voli negli aeroporti interessati dagli scioperi. Ricorda che un’eventuale variazione dei voli potrebbe coinvolgere indirettamente anche altri aeroporti.