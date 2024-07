Sciopero 7 luglio 2024 mezzi pubblici: orari e fasce

Domenica 7 luglio 2024 c’è uno sciopero dei mezzi pubblici che, anche se dura solo 4 ore, rischia di avere un impatto importante perché si aggiunge all’agitazione del personale ferroviario, prevista nella stessa giornata fino alle 21:00. E non si potrà neppure contare sulle fasce orarie di garanzia, visto che nei giorni festivi non vengono applicate. Vediamo quali sono le informazioni da sapere per non arrivare impreparati allo sciopero del 7 luglio 2024.

SCIOPERO 7 LUGLIO 2024 A ROMA

A Roma l’agitazione interesserà bus, filobus, tram, metropolitane e la Termini-Centocelle, coinvolgendo le reti di Atac (comprese le linee in regime di sub affidamento ad altri operatori), Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. In regione, possibili disagi anche sulle linee bus e sui collegamenti ferroviari Cotral. Linee di Trenitalia regolari solo dalle ore 21:00.

Durata sciopero : 4 ore

: 4 ore Orario dello sciopero: dalle 20:30 alle 0:30.

SCIOPERO 7 LUGLIO 2024 A MILANO

Nel capoluogo lombardo lo sciopero riguarderà in particolare le linee ATM, la società che gestisce metropolitana, tram, autobus e, fuori città, la funicolare Como – Brunate.

Durata sciopero : 4 ore

: 4 ore Orario dello sciopero: a Milano servizio ATM a rischio dalle 22:00 alle 2:00 dell’8 luglio, funicolare Como-Brunate dalle 20:00 alle 24:00.

SCIOPERO 7 LUGLIO 2024 NAPOLI

A Napoli lo sciopero sarà articolato dalle ore 12:00 alle ore 16:00 del 7 luglio. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita con le seguenti modalità:

Durata sciopero : 4 ore

: 4 ore Orario dello sciopero: linee di superficie ANM (tram, bus, filobus): stop al servizio dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine. Funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 11:50. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 16:20. Impianto di Chiaia chiuso, attivo il servizio navetta 128 che segue l’orario dello sciopero dei bus. Metro Linea 1 ANM: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 11:20 e da Garibaldi alle ore 11:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16:50 e da Garibaldi alle ore 17:30.

Invece per le info sullo sciopero del 6 maggio nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.