Sciopero 5 luglio 2024 degli aerei: quando inizia?

Il 5 luglio 2024 uno sciopero degli aerei a livello locale potrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento dei voli negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia e Bologna, con possibile coinvolgimento di altri scali. Continua dunque a leggere per avere maggiori informazioni sullo sciopero del 5 luglio 2024, senza ovviamente tralasciare gli avvisi che saranno eventualmente comunicati dalle compagnie aeree e dagli stessi aeroporti.

SCIOPERO AEREI 5 LUGLIO 2024: NORME GENERALI

Nelle giornate di sciopero degli aerei vengono sempre attivate, anche di sabato, le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati.

Devono essere inoltre assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, verranno autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 5 LUGLIO 2024 FIUMICINO, MALPENSA, LINATE, VENEZIA E BOLOGNA

Gli scioperi proclamati per venerdì 5 luglio 2024 riguardano in particolare:

il personale della società di spedizione merci Alha Airport presso l’aeroporto di Roma Fiumicino: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

il personale della società gestore SEA presso gli aeroporti di Malpensa e Linate a Milano: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

il personale della società Airport Handling presso gli aeroporti di Malpensa e Linate a Milano: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

il personale della società Sicuritalia Ivri addetta alla vigilanza dell’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia Tessera: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

il personale della società di handling GH Italia presso l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia Tessera: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

il personale della società di controllo del traffico aereo Enav presso l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia Tessera: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

il personale della società di handling e gestore ADB, Aviation Services, FFM, GH, Aviapartner e Tag presso l’aeroporto ‘Guglielmo Marconi’ di Bologna: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00.

Se il 5 luglio 2024 devi viaggiare da o per questi aeroporti e negli orari interessati dalle agitazioni sindacali, fai particolare attenzione allo stato dei voli contattando la tua compagnia aerea o lo stesso scalo. Ricorda che un’eventuale variazione dei voli potrebbe coinvolgere indirettamente anche altri aeroporti.

Stato dei voli in tempo reale aeroporto di Roma Fiumicino

Stato dei voli in tempo reale aeroporto di Milano Malpensa

Stato dei voli in tempo reale aeroporto di Milano Linate

Stato dei voli in tempo reale aeroporto di Venezia

Stato dei voli in tempo reale aeroporto Bologna.

SCIOPERO VOLI 5 LUGLIO 2024: CHE COS’È IL SERVIZIO DI HANDLING

Abbiamo visto che alcuni scioperi riguardano società che effettuano il servizio di handling (o sarebbe meglio dire di airport handling). Ma che cos’è in particolare?

Handling è un servizio offerto da società private che si occupano della movimentazione dei bagagli all’interno degli aeroporti. In genere queste società sono incaricate dalle compagnie aeree per lo smistamento dei bagagli tra il terminal e l’aeromobile. Le società di airport handling possono essere incaricate anche della custodia dei bagagli, in particolare durante i tempi in cui essi rimangono nell’aeroporto. Inoltre, alcune di esse si occupano anche delle operazioni di carico e scarico dei bagagli dall’aereo.

Si tratta pertanto di un servizio importantissimo senza il quale un aeroporto non potrebbe funzionare. Uno sciopero delle società di handling è quindi in grado di impattare notevolmente sul regolare svolgimento dei voli.