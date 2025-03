Sciopero 30 marzo 2025 Napoli: mezzi pubblici fermi 4 ore

Share on:

Proclamato un nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Napoli: domenica 30 marzo 2025 saranno a rischio metro, bus e funicolari di ANM per un’agitazione sindacale di 4 ore proclamata da USB Lavoro Privato. E non è tutto: dopo appena una settimana, esattamente il 6 aprile, si fermerà (e stavolta per 24 ore) anche il personale di EAV, l’azienda che gestisce la Circumvesuviana e altre linee della zona.

INFO E ORARI SCIOPERO 30 MARZO 2025 ANM NAPOLI

Lo sciopero del 30 marzo a Napoli riguarderà le corse ANM dalle ore 12:45 alle ore 16:45. Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia.

Per quanto riguarda le linee tram, bus e filobus il servizio funzionerà regolarmente dalle ore 5:30 alle ore 12:45 e dalle ore 16:45 fino al termine della giornata. Le ultime partenze verranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e tornano regolari circa 30 minuti dopo.

La Linea 1 della metropolitana effettuerà l’ultima corsa da Piscinola alle ore 12:10 e da Garibaldi alle ore 12:10. La circolazione riprenderà nella fascia pomeridiana con prima corsa prevista da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:50 (orari da confermare). La Linea 6 funzionerà con ultima corsa da Mostra alle ore 12:24 e ultima corsa da Municipio alle ore 12:30.

Le funicolari Chiaia, Centrale Montesanto e Mergellina sospenderanno le corse alle ore 12:30 (ultima corsa). Il servizio riprenderà con la prima corsa delle ore 17:00.

INFO E ORARI SCIOPERO 6 APRILE 2025 EAV NAPOLI

Per quanto riguarda invece lo sciopero del personale di EAV (Ente Autonomo Volturno), l’azienda che gestisce per conto della Regione Campania le ferrovie Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana, cui si aggiungono le ferrovie Alifana, Benevento-Cancello (ferrovia Caudina) e la linea Napoli-Giugliano-Aversa, oltre che la Funivia del Faito e alcune linee di autobus, l’agitazione è prevista domenica 6 aprile 2025 e durerà ben 24 ore. Durante l’orario dello sciopero indetto da Orsa Trasporti Autoferro Tpl l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Nell’apposita sezione del sito di EAV saranno riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo lo sciopero per ogni linea.

ALTRI SCIOPERI DEI TRASPORTI A NAPOLI

A parte questi, ulteriori scioperi dei trasporti a Napoli e in Campania sono previsti prossimamente in corrispondenza con le annunciate astensioni dal lavoro proclamate a livello nazionale: il 9 aprile sciopero degli aerei (4 ore), l’11 aprile sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati, sempre l’11 aprile sciopero dei treni, il 26 aprile sciopero delle aziende del trasporto pubblico locale (4 ore).