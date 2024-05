Sciopero 3 giugno 2024 dei treni: orari e fasce di garanzia

Il 3 giugno 2024 non è solamente la data in cui partono i nuovi incentivi auto ma è anche un giorno contrassegnato da una serie di scioperi dei treni locali e nazionali che potrebbero mettere in seria difficoltà il trasporto di studenti e pendolari, fermo restando che sono istituite le fasce orarie di garanzia obbligatorie nei giorni feriali. Vediamo allora quale impatto potrà avere lo sciopero del 3 giugno 2024 in base agli annunci pubblicati dalle aziende del trasporto pubblico.

SCIOPERO 3 GIUGNO 2024 PERSONALE RFI IN ABRUZZO

Trenitalia ha comunicato che dalle ore 9:01 alle 17:00 di lunedì 3 giugno 2024 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero del personale RFI addetto alla circolazione ferroviaria della regione Abruzzo. Per i treni regionali le modifiche si verificheranno in Abruzzo e nelle regioni limitrofe, inoltre l’agitazione sindacale comporterà modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero possono chiedere il rimborso.

Ricordiamo che nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto: per i treni regionali i servizi essenziali sono istituiti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Clicca qui per conoscere i treni regionali garantiti in Abruzzo.

ALTRI SCIOPERI DEI TRENI INDETTI IL 3 GIUGNO 2024

Quello del personale RFI in Abruzzo è solamente uno dei tanti scioperi a carattere locale programmati nella giornata di lunedì 3 giugno 2024. Le altre astensioni dal lavoro riguardano in gran parte il personale delle Società RFI Manutenzione dislocate in varie unità territoriali, che in pratica toccano quasi tutte le regioni italiane.

Ci sono poi un paio di agitazioni a livello nazionale, che interessano sempre il personale RFI degli impianti di manutenzione, proclamate per 24 ore dal sindacato di base Cobas e dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Infrastruttura RFI.

Per ulteriori informazioni su questi scioperi fare riferimento al sito e all’app di Trenitalia oppure agli annunci nelle stazioni.

SCIOPERO 3 GIUGNO 2024 MEZZI PUBBLICI

Come se non bastasse il 3 giugno 2024 sono stati indetti alcuni scioperi dei mezzi pubblici in diverse regioni o province: in particolare avremo uno sciopero TPL della società SETA a Modena, Reggio Emilia e Piacenza (24 ore), uno sciopero di Interbus ed Etna Trasporti a Catania ed Enna (4 ore dalle 9:30 alle 13:00) e infine uno sciopero di Segesta Autolinee a Palermo (4 ore dalle 9:30 alle 13:30).