Sciopero 3 dicembre 2021 dei mezzi pubblici: gli orari garantiti

Proclamato uno sciopero il 3 dicembre 2021 che riguarda tutti i mezzi pubblici: scopri le fasce interessate dall'agitazione e gli orari garantiti

Venerdì complicato per lo sciopero del 3 dicembre 2021 dei mezzi pubblici proclamato dalla sigla sindacale UGL Autoferrotranvieri per protestare contro l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro e sul trasporto pubblico locale e ferroviario. “Non siamo contrari alla campagna vaccinale”, precisa il sindacato, “ma siamo da sempre forti oppositori di situazioni che possano creare mondi contrapposti e discriminazioni sul luogo di lavoro”. L’agitazione, a cui aderiscono anche altre sigle, interessa treni regionali, autobus e metropolitane con modalità diverse e orari garantiti.

SCIOPERO 3 DICEMBRE 2021 TRENI

Trenitalia ha annunciato che lo sciopero dei treni del 3 dicembre 2021 riguarda la fascia oraria dalle 9:01 alle 17:00. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza, mentre i treni regionali possono subire cancellazioni o variazioni. Inoltre l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Qui c’è l’elenco dei treni garantiti anche in caso di sciopero, per ulteriori informazioni consultare il sito web di Trenitalia, chiedere nelle biglietterie o chiamare il call center 800 89 20 21.

Anche i treni di Italo potrebbero fermarsi dalle 9 alle 17. A tal proposito l’azienda ha comunicato la lista dei treni garantiti e il numero di telefono da contattare per avere ulteriori informazioni: 060708.

Infine Trenord ha comunicato che dalle 9:01 alle 17:00 del 3 dicembre 2021 sono possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria (compreso il servizio aeroportuale) a causa di uno sciopero che interessa il personale dei treni, tuttavia le fasce orarie di garanzia non sono interessate dall’agitazione sindacale. Si assicura comunque che arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

SCIOPERO 3 DICEMBRE 2021 AUTOBUS E METRO MILANO

A Milano lo sciopero del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie (autobus e tram) che della metropolitana è fissato nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 22.

SCIOPERO 3 DICEMBRE 2021 AUTOBUS E METRO ROMA

A Roma, invece, i disagi sui mezzi pubblici sono possibili tra le 8:30 e le 12:30 e interessano bus, tram, metro e le tre ferrovie regionali gestite da ATAC: Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nor. Coinvolti anche i collegamenti che ATAC ha dato in subaffidamento e i mezzi Cotral.

SCIOPERO 3 DICEMBRE 2021 AUTOBUS E METRO TORINO

A Torino i disagi si articolano sulle seguenti fasce orarie: dalle 18 alle 22 servizio urbano/suburbano, extraurbano, metropolitano e assistenti alla clientela; dalle 18 a fine turno servizio ferroviario (SfmA Aeroporto-Ceres); dalle 14 alle 18 servizio ferroviario (sfm1 Rivarolo – Chieri); infine dalle 16 alle 20 personale addetto ai centri di servizio al cliente.

SCIOPERO 3 DICEMBRE 2021 AUTOBUS BOLOGNA

A causa dello sciopero del 3 dicembre 2021 i mezzi pubblici a Bologna si fermano nella fascia dalle 11 alle 15. Per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna sono garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso la periferia e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.45. Per le linee urbane di Imola vengono garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 10:50. Quindi per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara sono garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 10:45.

SCIOPERO 3 DICEMBRE 2021 AUTOBUS E METRO NAPOLI

Problemi maggiori a Napoli dove venerdì 3 dicembre 2021 scioperano anche altre sigle (Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Gna, Saisa Cisal e Orsa). Nel capoluogo campano lo stop è previsto dalle 9 alle 13 con orari diversi in base alla tipologia di mezzo: le linee di superficie (tram, bus, filobus) si fermano dalle 9 alle 13 con ultime partenze 30 minuti prima e ripresa regolare del servizio 30 minuti dopo. La metro Linea 1 garantisce l’ultima corsa del mattino da Piscinola alle 9:16 e da Garibaldi alle 9:14, con ripresa del servizio da Piscinola alle ore 13:56 e da Garibaldi alle ore 14:36. Le funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto effettuano l’ultima corsa del mattino alle ore 9:20, il servizio poi riprende con la prima corsa pomeridiana delle 13:20. L’impianto di Mergellina resta chiuso, è attivo il servizio navetta 621 che segue le fasce di garanzia degli autobus.

Per gli orari dello sciopero del 3 dicembre 2021 nelle altre città italiane fate riferimento ai siti internet di ciascun Comune e delle aziende locali che gestiscono i mezzi pubblici.