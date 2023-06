Sciopero 3, 5, 6 e 7 giugno 2023 dei mezzi pubblici: orari e fasce

Inizio giugno difficilissimo per i trasporti con l’annunciato sciopero del personale del comparto aereo programmato il giorno 4 e con numerosissime agitazioni a livello locale che interessano i mezzi pubblici, previste il 3, 5, 6 e 7 giugno 2023. Nelle prossime righe trovate il riepilogo di tutti gli scioperi in Italia che riguardano il trasporto pubblico locale, con gli orari dello stop e le fasce di garanzia.

SCIOPERO 3 GIUGNO 2023 TPL LINEA SAVONA

Previsti disagi al servizio di TPL Linea nella provincia di Savona per lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali (Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna) il prossimo 3 giugno 2023, con possibili limitazioni e cancellazioni delle corse ordinarie da inizio turno alle 5:00, dalle ore 8:30 alle 17:30 e dalle ore 20:00 a fine turno. Durante l’astensione dal lavoro saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili.

SCIOPERO 3 GIUGNO 2023 BUSITALIA PADOVA

Per la giornata di sabato 3 giugno 2023 è stato proclamato da Faisa-Cisal uno sciopero di 24 ore di Busitalia Padova. In caso di adesione allo sciopero, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per 24 ore secondo le seguenti modalità:

Bacino di Padova

– Servizio urbano e Linee Colli dalle 8:30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio;

– Servizio extraurbano (escl. Linee Colli) dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio.

Per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di Padova, l’elenco delle corse garantite è disponibile cliccando su ciascuno di questi link: servizio urbano Padova, servizio colli Padova, servizio extraurbano Padova.

Si rammenta che le corse Adria – Cavarzere – Padova sono di competenza del bacino di Rovigo e quindi non sono interessate dallo sciopero.

SCIOPERO 3 GIUGNO 2023 START RIMINI

In data 3 giugno 2023 è in programma uno sciopero di 24 ore del personale Start indetto da Ugl Autoferro, Usb Lavoro Privato e Ulitrasporti sul bacino di Rimini. Il servizio sarà garantito solamente dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Lo sciopero proseguirà fino a fine turno nella notte tra il 3 e il 4 giugno.

SCIOPERO 5 GIUGNO 2023 SEGESTA AUTOLINEE PALERMO

Per il giorno lunedì 5 giugno 2023, da parte delle segreterie regionali Cisl e Faisa-Cisal, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore dalle 9:30 alle 13:30. Di conseguenza parte dei servizi programmati potrebbero venir meno o subire variazioni.

SCIOPERO 5 GIUGNO 2023 SICILBUS PALERMO

Per lunedì 5 giugno 2023, da parte delle segreterie regionali Cisl e Faisa-Cisal, è stato proclamato uno sciopero nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 5:00 alle ore 6:00

dalle ore 9:00 alle ore 13:30

dalle ore 16:30 alle ore 24:00.

SCIOPERO 5 GIUGNO 2023 ETNA TRASPORTI CATANIA

Le segreterie regionali Fit-Cisl e Faisa-Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il giorno 5 giugno 2023. Saranno pertanto garantiti, ove possibile, i servizi minimi essenziali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.

SCIOPERO 5 GIUGNO 2023 INTERBUS ENNA

Le segreterie regionali Fit-Cisl e Faisa-Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il giorno 5 giugno 2023. Saranno pertanto garantiti, ove possibile, i servizi minimi essenziali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.

SCIOPERO 6 GIUGNO 2023 STP BARI

Sciopero del personale STP Bari indetto per martedì 6 giugno 2023 dalla segreteria provinciale Ugl Autoferro. Il servizio sarà garantito nella sua totalità solamente nelle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.

SCIOPERO 6 GIUGNO 2023 ATAP PORDENONE

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per martedì 6 giugno 2023 con le seguenti modalità riguardanti esclusivamente l’area pordenonese:

servizio urbano : saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti nelle fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30;

: saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti nelle fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30; servizio extraurbano: saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti nelle fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00.

Saranno garantite inoltre le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa dal CRO di Aviano con partenza alle 16:35.

Le corse in viaggio al momento dell’inizio di ciascuna fascia oraria di sciopero proseguiranno il regolare servizio fino al capolinea di destinazione. Alla ripresa, dopo lo sciopero, ogni autobus riprenderà servizio al primo orario utile. Ulteriori informazioni al numero verde 800.052.040 (040.9712343 da rete mobile).

SCIOPERO 6 GIUGNO 2023 AUTOLINEE ROMANO CROTONE

È stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalle sigle Filt-Cgil, Faisa-Cisal e Ulitrasporti per il giorno 6 giugno 2023. Pertanto, pur nella garanzia dei servizi essenziali assicurati nelle fasce orarie dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, alcuni servizi di trasporto e biglietteria potrebbero non essere effettuati.

SCIOPERO 7 GIUGNO 2023 GTT TORINO

Mercoledì 7 giugno 2023 è prevista un’agitazione sindacale di 4 ore di tutto il personale GTT, proclamata dalle organizzazioni Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb. Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità:

servizio urbano-suburbano, metropolitana, linea bus SF2 sostitutiva ferrovia Torino-Venaria: dalle ore 18:00 alle ore 22:00

servizio extraurbano, servizio ferroviario (SfmA Venaria-Aeroporto-Ceres): dalle ore 10:00 alle ore 14:00

servizio ferroviario (Sfm1 Rivarolo-Chieri): dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

SCIOPERO 7 GIUGNO 2023 TPL PERUGIA E TERNI

Proclamato uno sciopero di 24 ore nella giornata di mercoledì 7 giugno 2023 da parte dei sindacati Filt-Cgil e Faisa-Cisal.

Il personale viaggiante dei servizi autobus urbani ed extraurbani della Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi Spoletosfera e Ponzianina-Rocca e Posterna) e Funicolare di Orvieto, garantirà in ogni caso i servizi minimi con la salvaguardia delle seguenti fasce orarie:

6:00 – 9:00 e 12:00 – 15:00 (Perugia, Trasimeno, Spoleto);

6:30 – 9:30 e 12:30 – 15:30 (Terni, Orvieto).

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.