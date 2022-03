Sciopero 29 marzo 2022 mezzi pubblici Roma: gli orari garantiti

Proclamato uno sciopero il 29 marzo 2022 dei mezzi pubblici a Roma sull'intera rete Atac: ecco gli orari garantiti e i bus che circoleranno regolarmente

Attenzione allo sciopero 29 marzo 2022 dei mezzi pubblici a Roma, che rischia di mettere in ginocchio i trasporti nella Capitale per l’intera giornata di martedì. Ma per fortuna, essendo un’agitazione che cade in un giorno feriale, sono previste fasce di garanzia negli orari di maggiore afflusso. Vediamo cosa c’è da sapere per non restare a piedi.

SCIOPERO 29 MARZO 2022 ROMA: ORARI GARANTITI

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma del 29 marzo 2022 è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal e riguarda l’intera rete Atac, ossia rete di superficie, metropolitana e ferrovie regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle, ad eccezione delle corse e delle linee subaffidate ad altri operatori. Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le seguenti fasce orarie:

– da inizio del servizio diurno e fino alle ore 8:30;

– dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Invece NON sarà garantito nelle altre fasce, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 al termine del servizio diurno.

Per quanto riguarda invece il servizio notturno potrebbero verificarsi disagi, con possibile cancellazione di corse, nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 marzo sulle linee bus notturne (linee N), mentre sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo NON saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Sarà invece garantito il servizio delle linee bus notturne.

SCIOPERO ROMA 29 MARZO 2022: LINEE E COLLEGAMENTI NON INTERESSATI DALL’AGITAZIONE SINDACALE

Come già anticipato, lo sciopero del 29 marzo 2022 dei mezzi pubblici a Roma non coinvolgerà le linee bus gestite da altri operatori, in particolare dal consorzio Roma Tpl. e sui collegamenti Cotral e FS.

Più precisamente il servizio sarà regolare sui collegamenti bus di Roma Tpl: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721,

E sarà regolare anche sulle linee bus 021, 043, 070, 071, 33, 46 barrato, 77, 113, 118, 246, 246P, 319, 351, 435, 443, 500, 515, 551, 654, 709, 718, 731, 795 e 109, nonché sulle corse scolastiche delle linee 01, 04, 05B, 06, 015, 065, 33, 73, 74, 86, 338, 344, 435, 731, 762, 765, 904 e 916. L’elenco dettagliato è sul sito di Atac.

SCIOPERO 29 MARZO 2022 ROMA DEI MEZZI PUBBLICI: ALTRE COSE DA SAPERE

Ricordiamo che durante lo sciopero del 29 marzo 2022 a Roma, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non verrà garantito neppure il servizio delle biglietterie nelle stazioni Atac, dove presenti, mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio di biglietteria online sarà regolarmente funzionante.

Importante: l’ultimo sciopero di 24 ore proclamato a Roma dalla sigla Faisa Cisal, in data 10 luglio 2020, ha avuto un’adesione del 39,5% sulle linee di superficie e del 20% sulle linee metropolitane e delle ferrovie regionali.

Per informazioni in tempo reale sull’eventuale cancellazione dei mezzi Atac consultate il sito www.atac.roma.it e l’account Twitter @infoatac; in alternativa potete inviare una richiesta di informazioni su Whatsapp al numero 335.1990679. Saranno ovviamente disponibili aggiornamenti sullo sciopero anche all’interno delle stazioni.