Sciopero 28 maggio 2024 degli aerei: voli cancellati e garantiti

Martedì 28 maggio 2024 potrebbe rivelarsi una giornata difficile per chi deve volare a causa di una serie di scioperi che interessano il comparto aereo. Quelli potenzialmente più impattanti riguardano l’astensione del personale navigante delle compagnie aeree Air Dolomiti (24 ore) e Wizz Air (4 ore), ma non vanno neppure sottovalutate le agitazioni del personale di terra (handling) e di vigilanza in vari aeroporti italiani. Nelle prossime righe proviamo a raccogliere tutte le informazioni sullo sciopero del 28 maggio 2024 degli aerei con l’elenco, ove disponibile, dei voli cancellati e garantiti.

SCIOPERO AEREI 28 MAGGIO 2024: NORME GENERALI

Nelle giornate di sciopero degli aerei vengono sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati.

Devono essere inoltre assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, verranno autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 28 MAGGIO 2024 AIR DOLOMITI

In occasione dello sciopero di 24 ore schedulato il 28 maggio 2024, la compagnia aerea Air Dolomiti si impegna comunque a garantire l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, l’operatività di tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie 7:00/10:00 e 18:00/21:00, la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dello sciopero.

Saranno inoltre assicurati i seguenti voli:

EN 8211 Verona (LIPX) – Monaco di Baviera (EDDM)

EN 8827 Verona (LIPX) – Francoforte (EDDF).

SCIOPERO 28 MAGGIO 2024 WIZZ AIR

Il 28 maggio 2024 sciopera anche il personale navigante di Wizz Air ma fortunatamente solo per 4 ore, precisamente dalle 13:00 alle 17:00. In questa fascia oraria la compagnia dovrà assicurare la partenza e l’arrivo dei voli secondo le modalità già elencate nei precedenti paragrafi, più il seguente volo:

WMT 6391 Milano Malpensa (LIMC) – Jeddha (OEJN).

Inoltre saranno autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 28 MAGGIO 2024: TUTTE LE ALTRE AGITAZIONI NEGLI AEROPORTI ITALIANI

Come detto inizialmente, lo sciopero 28 maggio 2024 degli aerei interesserà anche il personale di terra e di vigilanza in vari scali italiani, mettendo a rischio la circolazione aerea di altre compagnie. Per informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo informarsi presso la compagnia aerea di riferimento. Ecco tutti gli scioperi previsti: