Sciopero 28 gennaio 2025 Napoli: le corse EAV cancellate

Improvviso sciopero dei trasporti proclamato a Napoli dopo i violenti scontri tra alcuni tifosi (ma sarebbe meglio chiamarli teppisti) avvenuti domenica scorsa alla fermata EAV di via Nocera a Castellammare di Stabia, con il lancio di pietre, bastoni e bottiglie contro i vetri di un treno della Circumvesuviana e fumogeni gettati all’interno del convoglio. Proprio per condannare l’accaduto che ha messo a serio rischio l’incolumità dei lavoratori e dei passeggeri e per sollecitare maggiori controlli sulla linea vesuviana, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, Conf.A.I.L. e Usb hanno indetto uno sciopero il 28 gennaio 2025 della durata di 4 ore su tutti i servizi della rete EAV a Napoli e in provincia. L’astensione dal lavoro non riguarda i servizi autobus sostitutivi che pertanto circolano regolarmente.

SCIOPERO 28 GENNAIO 2025 EAV: LINEA METROPOLITANA

Lo sciopero del 28 gennaio sulla linea metropolitana di EAV in provincia di Napoli inizia alle ore 8:20 e termina alle ore 12:20.

Ultime partenze prima dello sciopero:

da Aversa per Piscinola 08:15

da Piscinola per Aversa 08:15.

Prime partenze dopo lo sciopero:

da Aversa per Piscinola 12:30

da Piscinola per Aversa 12:45.

SCIOPERO 28 GENNAIO 2025 EAV: LINEE SUBURBANE

Lo sciopero del 28 gennaio sulle linee suburbane di EAV in provincia di Napoli inizia alle ore 8:20 e termina alle ore 12:20.

Ultime partenze prima dello sciopero:

da Napoli per Piedimonte delle 07:47

da Piedimonte per Napoli delle 06:21.

Prime partenze dopo lo sciopero:

da Napoli per Piedimonte delle 13:02

da Piedimonte per Napoli delle 13:13.

Sulla linea Napoli – Benevento è garantito il servizio automobilistico sostitutivo della D’Agostino Tours come da programma feriale.

SCIOPERO 28 GENNAIO 2025 EAV: LINEE FLEGREE

Lo sciopero del 28 gennaio sulle linee flegree di EAV in provincia di Napoli inizia alle ore 8:20 e termina alle ore 12:20.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Montesanto per Bagnoli 08:01

da Montesanto per Licola 08:00

da Bagnoli per Montesanto 08:00

da Licola per Montesanto 07:56

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

da Montesanto per Bagnoli 12:21

da Montesanto per Licola 12:24

da Bagnoli per Montesanto 12:40

da Licola per Montesanto 12:44

Il servizio sostitutivo operato da D’Agostino Tours non è interessato dallo sciopero.

SCIOPERO 28 GENNAIO 2025 EAV: LINEE VESUVIANE

Lo sciopero del 28 gennaio sulle linee vesuviane di EAV in provincia di Napoli inizia alle ore 8:20 e termina alle ore 12:20.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero.

Da Napoli per:

Sorrento 8:05

Sarno 8:10

Torre Annunziata 8:14 (treno 4083 per Poggiomarino)

Poggiomarino 8:14

Baiano 7:43.

Per Napoli da:

Sorrento 8:14

Sarno 7:50

Poggiomarino 8:18

Torre Annunziata 8:44 (treno 4082 proveniente da Poggiomarino)

da Baiano per S. Giorgio 8:15.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero.

Da Napoli per:

Sorrento 12:53

Sarno 12:22

Poggiomarino 12:26

Torre Annunziata 12:33

da S. Giorgio per Baiano 12:54.

Per Napoli da

Sorrento 12:26

Sarno 13:14

Poggiomarino 12:30

Torre Annunziata 12:56 (treno 4124 proveniente da Poggiomarino)

da Baiano per S. Giorgio 12:27.

I servizi sostitutivi sulla relazione Napoli-Baiano non sono interessati dallo sciopero.

SCIOPERO 28 GENNAIO 2025 EAV: AUTOLINEE

Lo sciopero del 28 gennaio sulle autolinee di EAV in provincia di Napoli inizia alle ore 8:20 e termina alle ore 12:20.

Non sono garantite le corse durante l’orario di sciopero.