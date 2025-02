Sciopero 28 febbraio 2025: dove sono i disagi?

Venerdì 28 febbraio sarà una giornata all’insegna di alcuni scioperi nel settore dei trasporti, programmati a livello locale. Saranno potenzialmente interessati i fruitori del trasporto pubblico in provincia di Bari e i viaggiatori negli aeroporti di Palermo e Messina nonché quelli in partenza e in arrivo dalla Grecia, con la possibilità di incorrere in disagi. Scopriamo tutto sullo sciopero del 28 febbraio 2025 con informazioni su orari e fasce di garanzia.

SCIOPERO 28 FEBBRAIO 2025 AEROPORTI PALERMO E VENEZIA

La direzione dell’aeroporto di Venezia ha già comunicato che venerdì 28 febbraio 2025, a causa di uno sciopero di 24 ore della società di handling Aviation Services, i voli programmati presso lo scalo veneziano potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Per informazioni sul proprio volo, i passeggeri sono invitati a contattare la compagnia Aerea, il tour operator o l’agenzia di viaggi di riferimento.

Nella stessa giornata l’aeroporto di Palermo sarà coinvolto da uno sciopero di 4 ore della GESAP, la società che gestisce lo scalo del capoluogo siciliano. Il personale incrocerà le braccia dalle 12:00 alle 16:00 del 28/2, fascia oraria in cui saranno possibili modifiche o cancellazioni dei voli in partenza e/o in arrivo. Anche in questo caso i passeggeri sono tenuti a informarsi anticipatamente sullo stato del proprio volo.

Per la cronaca Palermo sarà interessata anche da un’agitazione di 8 ore dei mezzi pubblici AMAT per sabato 1 marzo.

Ricordiamo che in base alla normativa sullo svolgimento degli scioperi in ambito aereo, esistono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

SCIOPERO 28 FEBBRAIO 2025: VOLI DA E PER LA GRECIA

I disagi al traffico aereo non saranno limitati agli scali di Palermo e Venezia. Sempre il 28 febbraio, infatti, lo sciopero generale proclamato in Grecia della durata di 24 ore impatterà su alcuni voli da e per il Paese ellenico in diversi aeroporti italiani.

ITA Airways, per esempio, si è vista costretta a cancellare 6 voli da e verso la Grecia:

AZ722 ROMA FIUMICINO – ATENE (27 febbraio)

AZ717 ATENE – ROMA FIUMICINO (28 febbraio)

AZ720 ROMA FIUMICINO – ATENE (28 febbraio)

AZ719 ATENE – ROMA FIUMICINO (28 febbraio)

AZ718 ROMA FIUMICINO – ATENE (28 febbraio)

AZ721 ATENE – ROMA FIUMICINO (28 febbraio).

Per quanto riguarda invece le altre compagnie aeree, come loro abitudine Ryanair, Easyjet, Wizz Air, Volotea e ulteriori operatori low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli soppressi ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app.

SCIOPERO 28 FEBBRAIO 2025 TRASPORTO PUBBLICO

Passiamo adesso agli scioperi del trasporto pubblico a Bari e nelle province limitrofe. Venerdì 28 febbraio 2025 il sindacato Faisa-Cisal Puglia ha indetto un’azione di sciopero del personale delle Ferrovie Appulo Lucane della durata di 24 ore. Saranno comunque assicurati tutti i servizi indispensabili come individuati nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30. Scarica l’elenco delle corse garantite.

Nella stessa giornata sciopera anche il personale delle Autolinee Scoppio e del gruppo Sabato Viaggi. Fasce di garanzia dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 alle 15:29.