Sciopero 27 gennaio 2025 Busitalia: treni e bus cancellati

È appena terminato uno sciopero nazionale di 24 ore ma i disagi nella circolazione ferroviaria proseguono anche lunedì 27 gennaio 2025 per l’astensione dal lavoro del personale in Umbria di Busitalia Sita Nord, società controllata da Ferrovie dello Stato che si occupa della gestione del TPL in diverse città italiane e degli autobus sostitutivi per conto di Trenitalia. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero del 27 gennaio che coinvolge sia la circolazione in Umbria che delle regioni limitrofe.

SCIOPERO 27 GENNAIO 2025 DI BUSITALIA IN UMBRIA: TRENI E CORSE CANCELLATE

A causa dello sciopero di 24 ore del personale di Busitalia Sita Nord in Umbria, il giorno 27 gennaio 2025 i seguenti servizi possono subire variazioni o cancellazioni:

i treni regionali delle relazioni Terni – Rieti – L’Aquila e Perugia S.Anna – Perugia Ponte S.Giovanni – Città di Castello e viceversa;

delle relazioni Terni – Rieti – L’Aquila e Perugia S.Anna – Perugia Ponte S.Giovanni – Città di Castello e viceversa; gli autoservizi sostitutivi programmati in orario delle relazioni Foligno – Terni, Terni – Orvieto, Terontola – Perugia, Chiusi – Orte, Orte – Terni, Terni – Todi – Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna, Città di Castello – Sansepolcro e viceversa;

programmati in orario delle relazioni Foligno – Terni, Terni – Orvieto, Terontola – Perugia, Chiusi – Orte, Orte – Terni, Terni – Todi – Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna, Città di Castello – Sansepolcro e viceversa; servizi Link dell’Umbria;

servizi Umbria Airlink (collegamenti da e per l’aeroporto di Perugia).

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

SCIOPERO 27 GENNAIO 2025 UMBRIA: FASCE DI GARANZIA TPL

In provincia di Perugia i servizi Autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia e Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi Spoletosfera e Ponzianina-Rocca e Posterna) rispettano le fasce orarie di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

In provincia di Terni i servizi Autobus urbani ed extraurbani e Funicolare di Orvieto rispettano le fasce di garanzia dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 15:30.

In entrambi i casi, le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungono comunque il capolinea di destinazione.

SCIOPERO 27 GENNAIO 2025 UMBRIA: FASCE DI GARANZIA TRENI

Per quanto riguarda invece la circolazione ferroviaria, è garantita l’effettuazione dei servizi nelle fasce orarie 5:45/8:45 e 11:45/14:45. Di conseguenza, sulla rete regionale, i servizi che partono dalla stazione di origine al di fuori delle fasce orarie di garanzia NON sono garantiti.

Inoltre, nelle predette fasce orarie, a causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus) non può essere garantita la continuità del servizio stesso tra origine e destinazione.

Infine sulla rete nazionale RFI sono garantiti i servizi ferroviari effettuati in nome e per conto di Trenitalia (treni 19705, 19745 Terni – L’Aquila e treni 19722, 19758 L’Aquila – Terni).

Clicca qui per ulteriori dettagli sullo sciopero del 27 gennaio 2025.