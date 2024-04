Strisce blu Perugia: orari, tariffe e abbonamenti

Buona parte dei parcheggi in strada nel centro storico di Perugia e nelle zone limitrofe sono regolamentati con le strisce blu a pagamento. Gli orari della sosta tariffata possono variare a seconda della zona e il pagamento avviene tramite parcometro oppure con lo smartphone scaricando le apposite app. Continua a leggere per scoprire come funzionano le strisce blu a Perugia.

STRISCE BLU PERUGIA: ORARI E MAPPA

A Perugia le strisce blu sono posizionate soprattutto nelle aree centrali, o appena fuori, e sono attive dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 20:00, e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, salvo alcune eccezioni. Sono invece disattivate di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. Ecco tutte le zone di Perugia con le strisce blu:

Piazza Italia;

Via San Francesco;

Piazza San Francesco;

Via Alessandro Pascoli;

Via Victor Ugo Bistoni (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:30);

Via del Cortone (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:30);

Viale San Domenico, tratto compreso fra Via Ripa di Meana e Via San Girolamo sovrastante Via del Cortone (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:30);;

Viale San Domenico (tratto compreso fra Via Ripa di Meana e Via San Girolamo) sulle aree esterne alla carreggiata presenti sul lato destro secondo la percorrenza Via Ripa di Meana/ Via San Girolamo;

zone di Elce, Fontivegge e via dei Filosofi (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:30);

Via Marzia e Piazza del Circo, ingresso riservato alle auto dei residenti, degli studi professionali e, solo dalle 6:00 alle 10:00, anche ai mezzi del carico e scarico.

STRISCE BLU PERUGIA: TARIFFE E ABBONAMENTI

Quanto costa parcheggiare sulle strisce blu a Perugia? La situazione è parzialmente cambiata di recente con l’attivazione di un nuovo piano tariffario che ha introdotto la tariffa unica giornaliera di 1,80 euro, limitatamente però ad alcune zone intorno alla stazione di Fontivegge. In altre costa invece da 1,50 a 2,20 euro. Ecco il riepilogo:

Piazza Italia: 2,20 euro /ora (tariffa minima 0,50 euro);

Via San Francesco: 2,20 euro /ora (tariffa minima 0,50 euro);

Piazza San Francesco: 2,20 euro /ora (tariffa minima 0,50 euro);

Via Alessandro Pascoli: 1,50 euro/giorno (tariffa minima 1,50 euro);

Via Victor Ugo Bistoni: 1,50 euro/giorno (tariffa minima 1,50 euro);

Via del Cortone: 1,50 euro/giorno (tariffa minima 1,50 euro);

Viale San Domenico, tratto compreso fra Via Ripa di Meana e Via San Girolamo sovrastante Via del Cortone: 1,50 euro/giorno (tariffa minima € 1,50);

zone di Elce, Fontivegge e Via Palermo: 1,80 euro/giorno (tariffa minima 1,80 euro). Tranne in via Lorenzini a Elce dove costa 1,30 euro/ora.

Gli abbonamenti sono possibili solo nei parcheggi in struttura. Maggiori informazioni qui.

STRISCE BLU PERUGIA: COME SI PAGA

Per pagare la sosta sulle strisce blu a Perugia sono in funzione i parcometri oppure le apposite app di pagamento. L’ultima arrivata è ParkingMyCar (Android – iOs) che permette pure di prenotare un posto nei parcheggi convenzionati. Le altre sono Telepass, MooneyGo, EasyPark e Phonzie.