Sciopero 27 gennaio 2023 Milano ATM: orari e fasce garantite

Venerdì 27 gennaio sarà una giornata di proteste locali nel settore del trasporto pubblico, con l’agitazione più importante prevista a Milano. Nelle prossime righe trovate tutte le informazioni sullo sciopero del 27 gennaio 2023 del personale ATM a Milano e di altri operatori TPL dislocati in diverse città d’Italia, con gli orari e le fasce di garanzia. Attenzione perché nella stessa giornata è previsto un ulteriore sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo proclamato dalla sigla CUB.

SCIOPERO 27 GENNAIO 2023 A MILANO

Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero per il 27 gennaio 2023 che potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio. Tuttavia l’ultimo sciopero del personale ATM indetto unicamente da AL Cobas (risalente allo scorso 21 luglio) ha avuto un’adesione dell’8%, si prevede pertanto un impatto minimo sul servizio di trasporto pubblico locale a Milano. Per info in tempo reale controllate il sito, l’app o i profili social di ATM. Maggiori dettagli qui.

SCIOPERO 27 GENNAIO 2023 A TREVISO

Il 27 gennaio 2023 sciopera anche il personale di MOM (Mobilità di marca), l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Treviso e in provincia. In particolare, a seguito della proclamazione di sciopero di 4 ore da parte di Filt Cgil, Faisa Cisal e Sgb, non saranno garantite le corse in partenza da capolinea dalle ore 17:30 a fine servizio. Di seguito il termine/inizio di alcuni servizi:

Servizi urbani

Treviso: stazione FS/Piazzale Duca d’Aosta;

Conegliano: via Garibaldi/via Colombo;

Vittorio Veneto: Piazza Medaglieri d’Oro.

Servizi Extraurbani

Treviso-Padova (101a-101b): capolinea Noale;

Treviso-Vicenza (106a-106b): capolinea Castelfranco Veneto;

Treviso-Bassano (112a-112b): capolinea Montebelluna;

Treviso-Portogruaro (104a-104b): capolinea Motta di Livenza;

Treviso-Vittorio Veneto (117a-117b): capolinea Ponte della Priula.

Lo sciopero potrebbe coinvolgere anche il personale della biglietteria centrale di Treviso. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 27 GENNAIO 2023 IN CALABRIA

È stato infine proclamato da Faisa Cisal, sempre per venerdì 27 gennaio 2023, uno sciopero del personale di IAS – Impresa Autolinee Scura che gestisce alcune linee urbane e regionali in Calabria. L’astensione dal lavoro è prevista dalle ore 8:00 alle ore 18:00, pertanto in questa fascia oraria i servizi di trasporto potrebbero subire un’interruzione o un rallentamento. Maggiori informazioni qui.