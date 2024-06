Sciopero 26 giugno 2024 ATM Milano ed EAV Napoli: gli orari

Mercoledì 26 giugno sarà una giornata di proteste locali nel settore del trasporto pubblico, con l’agitazione più importante prevista a Milano. Nelle prossime righe trovate tutte le informazioni sullo sciopero del 26 giugno 2024 del personale ATM a Milano e di altri operatori TPL dislocati in diverse città d’Italia, con gli orari e le fasce di garanzia. In particolare nella stessa giornata è previsto un ulteriore sciopero del personale della società EAV di Napoli che gestisce la Circumvesuviana e altre linee della zona.

SCIOPERO 26 GIUGNO 2024 ATM MILANO

Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero per il 26 giugno 2024 che potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio. Gli ultimi scioperi organizzati da AL Cobas a Milano sono stati abbastanza partecipati, con un’adesione del personale che è andata dal 14,6% al 31%, passando per il 17,2%. È quindi probabile che ci saranno dei disagi. Per info in tempo reale controllate il sito, l’app o i profili social di ATM. Maggiori dettagli qui.

SCIOPERO 26 GIUGNO 2024 A MILANO: MOTIVAZIONI

Lo sciopero del 26 giugno 2024 a Milano è stato indetto dal sindacato di base AL Cobas per le seguenti motivazioni:

contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto;

contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità;

per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri;

per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti;

per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi;

per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale;

per l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali;

per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario.

SCIOPERO 26 GIUGNO 2024 EAV NAPOLI

Come già anticipato, il 26 giugno 2024 sciopera anche il personale di EAV (Ente Autonomo Volturno), l’azienda che gestisce per conto della Regione Campania le ferrovie Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana, cui si aggiungono le ferrovie Alifana, Benevento-Cancello (ferrovia Caudina) e la linea Napoli-Giugliano-Aversa, oltre che la Funivia del Faito e alcune linee di autobus. Più precisamente sono stati proclamati uno sciopero aziendale di 24 ore da Faisa-Confail e uno di 4 ore da USB Lavoro Privato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Durante l’orario di agitazione sindacale l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Cliccare qui per visualizzare gli avvisi completi, dove sono riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo lo sciopero per ogni linea.

Infine il 26/6 si ferma per 3 ore, dalle 9:30 alle 12:30, il personale della società SGM di Lecce. Ulteriori informazioni qui.