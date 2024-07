Sciopero 26 giugno 2024 dei treni in Emilia-Romagna: gli orari

Improvviso sciopero dei treni in Emilia Romagna: il 26 luglio 2024 incrocia le braccia il personale viaggiante di Trenitalia Tper a seguito dell’aggressione al capotreno avvenuta martedì scorso nei pressi della stazione di Crevalcore, vicino Bologna. Lo sciopero, proclamato ieri dalle sigle regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa, rischia di impattare soprattutto nel capoluogo, vista la concomitanza con l’agitazione dei tassisti che protestano contro le nuove licenze.

SCIOPERO TRENI EMILIA ROMAGNA 26 LUGLIO 2024: QUANDO INIZIA

Martedì scorso il capotreno del convoglio regionale 3962 è stato colpito in faccia e in altre varie parti del corpo dai pugni sferrati da un passeggero presumibilmente senza biglietto, tanto da riportare la rottura del setto nasale e altre serie contusioni. Come detto, l’aggressione è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Crevalcore, in provincia di Bologna. “Nonostante anni di comunicati, incontri, denunce alle aziende coinvolte, alle forze dell’ordine, alle istituzioni“, si legge nel comunicato dei sindacati che hanno indetto lo sciopero, “sembra non cambiare mai quella che appare essere diventata la normalità. Ma non può e non deve essere così. È un diritto dei lavoratori poter svolgere le proprie mansioni in sicurezza, lavorando in un clima sereno, non dovendo guardarsi sempre le spalle con il terrore di essere insultati o colpiti da un momento all’altro“.

Per protestare contro questo clima di violenza, il personale di Trenitalia Tper si ferma per 4 ore, dalle ore 11:00 alle ore 15:00, di venerdì 26 luglio 2024. Lo sciopero si svolge al di fuori delle fasce orarie di garanzia, pertanto non ci saranno treni garantiti. L’eventuale circolazione di convogli dipende quindi dall’adesione del personale allo sciopero. Maggiori info sul sito e sull’app di Trenitalia Tper, oppure direttamente nelle stazioni.

EMILIA ROMAGNA: CANCELLAZIONE TRENI DAL 26 AL 28 LUGLIO 2024

Questo sciopero si inserisce in un periodo molto complicato per la circolazione dei treni in Emilia Romagna, interessata dai lavori di ripristino dell’infrastruttura danneggiata dallo svio di un treno merci di una società privata, avvenuto lo scorso 11 luglio in prossimità della stazione di Parma. L’intervento sta riguardando il binario normalmente percorso dai treni diretti a sud, per un’estesa di 2 km circa, fra le stazioni di Parma e Sant’Ilario d’Enza, sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza, comportando cancellazioni ed estensione dei tempi di percorrenza. Di seguito la lista dei treni totalmente o parzialmente cancellati in Emilia Romagna nei giorni 26, 27 e 28 luglio 2024:

26 LUGLIO 2024: A BOLOGNA ANCHE LO SCIOPERO DEI TAXI

Come anticipavamo inizialmente, venerdì 26 luglio rischia di trasformarsi in una giornata molto difficile per i trasporti specialmente a Bologna, perché allo sciopero dei treni si aggiunge l’astensione dal lavoro dei tassisti, che protestano contro la decisione del Comune di rilasciare 72 nuove licenze e anche per altre motivazioni che riguardano la gestione del servizio in città. I taxi si fermano dalle ore 8:00 alle ore 20:00, sovrapponendosi quindi al fermo di Trenitalia Tper. I maggiori disagi sono attesi specialmente all’aeroporto di Bologna e alla stazione Centrale.