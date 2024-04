Sciopero 26 aprile 2024 mezzi pubblici: orari e fasce

Proprio nel bel mezzo del Ponte della Liberazione ecco lo sciopero del 26 aprile 2024 che rischia di fermare i mezzi pubblici locali di tutte le città italiane. Per fortuna le ore di agitazione saranno solamente quattro, con modalità territoriali, e concentrate per lo più la mattina al di fuori delle fasce orarie di garanzia. Come sempre l’effettiva entità dell’interruzione del trasporto pubblico locale dipenderà da quanto personale aderirà allo sciopero.

SCIOPERO 26 APRILE 2024 A ROMA

A Roma lo sciopero del 26 aprile 2024 sarà dalle 8:30 alle 12:30 e interesserà le reti Atac, Roma Tpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap, con possibili stop per bus, filobus, tram, metropolitane e per la Termini-Centocelle. Sempre nello stesso orario potrebbero fermarsi anche le ferrovie Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Civita Castellana-Viterbo, gestite da Cotral. Nel Lazio a rischio le linee bus extraurbane che fanno parte della stessa Cotral. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

SCIOPERO 26 APRILE 2024 A MILANO

Nel capoluogo lombardo lo sciopero di venerdì 26 aprile potrebbe interrompere le linee gestite da ATM con conseguenze dalle 8:45 alle 12:45. Lo sciopero è stato proclamato da Faisa/Confail “per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione dei conducenti di linea, per disaffezione al ‘mondo’ dei trasporti, per ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del TPL, per i CCNL di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro”. Negli ultimi scioperi indetti da Faisa/Confail la percentuale d’adesione è stata tra il 15 e il 18%.

SCIOPERO 26 APRILE 2024 A BOLOGNA

A Bologna lo sciopero 26 aprile 2024 avrà probabilmente una partecipazione più alta perché vi hanno aderito a livello regionale numerose sigle sindacali, incluse Cgil, Cisl e Uil. L’astensione dal lavoro sarà sempre di 4 ore. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 11:30 alle ore 15:30, durante le quali i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Lo sciopero interesserà anche il personale dedicato al servizio Marconi Express, che collega l’aeroporto al centro di Bologna e viceversa, sempre negli stessi orari. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 26 APRILE 2024 A NAPOLI

Venerdì 26 aprile 2024 a Napoli sciopero di 4 ore delle linee gestite da ANM dalle ore 11:00 alle ore 15:00. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Funicolari : Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10:50. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15:20. Impianto di Chiaia chiuso, attivo servizio navetta NC che seguirà le fasce di garanzia dei bus;

: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10:50. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15:20. Impianto di Chiaia chiuso, attivo servizio navetta NC che seguirà le fasce di garanzia dei bus; Metro Linea 1 : ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10:20 e da Garibaldi alle ore 10:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15:50 e da Garibaldi alle ore 16:30;

: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10:20 e da Garibaldi alle ore 10:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15:50 e da Garibaldi alle ore 16:30; Linee di superficie (tram, bus, filobus): stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine.

Per informazioni sullo sciopero del 26 aprile 2024 nelle altre città fare riferimento ai portali comunali e ai siti web delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.