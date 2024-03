Sciopero 22 marzo 2024 a Milano di ATM: orari e fasce

Mezzi pubblici a rischio nel capoluogo lombardo per lo sciopero del 22 marzo 2024 a Milano del personale di ATM, la società che gestisce il trasporto pubblico locale. Ad acuire i possibili disagi c’è il fatto che l’agitazione sindacale, della durata di 24 ore, è programmata di venerdì, giornata solitamente trafficatissima su bus, metro e tram. Per fortuna, trattandosi di un giorno feriale, scatteranno le fasce orarie di garanzia.

SCIOPERO 22 MARZO 2024: MOTIVAZIONI

Lo sciopero del 22 marzo 2024 a Milano è stato indetto dal sindacato di base AL Cobas per le seguenti motivazioni:

contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto;

contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità;

per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri;

per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti;

per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi;

per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale;

per l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali;

per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario.

SCIOPERO 22 MARZO 2024 ATM A MILANO: ORARI E FASCE DI GARANZIE

Lo sciopero del personale di ATM Milano del 22 marzo 2024 è programmato dalle 0:00 alle 23:59, quindi per l’intera giornata. Saranno tuttavia applicate le fasce di garanzia, stabilite per legge, negli orari di maggiore afflusso in bus, tram e metropolitane. I mezzi pubblici di Milano funzioneranno dunque regolarmente:

da inizio del turno alle 8:45;

dalle 15:00 alle 18:00.

Negli altri orari le corse potranno risultare ridotte o cancellate anche in base alla percentuale di adesione del personale di ATM allo sciopero.

A titolo di curiosità, le percentuali di adesione agli scioperi recenti del personale ATM proclamati solo da AL Cobas sono state le seguenti:

27 novembre 2023: 8,33%

10 novembre 2023: 20,12%

16 giugno 2023: 17,8%

31 marzo 2023: 23%

27 gennaio 2023: 21,5%.

Consigliamo di consultare il sito internet, l’app e le pagine social di ATM (in particolare l’account su X) per informazioni in tempo reale sullo sciopero.

Venerdì 22/03 il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico. I mezzi saranno garantiti fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Sulla app aggiornamenti in tempo reale: https://t.co/sXVxhDyRyJ. pic.twitter.com/jzovQw5qUj — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) March 18, 2024

22 MARZO 2023: SCIOPERANO ANCHE LE FERROVIE DEL SUD-EST IN PUGLIA

Venerdì 22 marzo 2024 non sciopera soltanto il personale del gruppo ATM a Milano ma anche il personale delle Ferrovie del Sud-Est in Puglia, sempre per 24 ore. L’agitazione è stata indetta dalle segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL. Di conseguenza treni e autobus gestiti dalla società potranno subire cancellazioni o variazioni e saranno garantiti solamente i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle ore 5:00 alle ore 7:59 e dalle ore 12:30 alle ore 15:29. Maggiori informazioni qui. In occasione dell’ultimo sciopero, proclamato dalle medesime sigle sindacali lo scorso 9 febbraio, si è registrata un’adesione piuttosto alta del 40%.