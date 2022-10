Sciopero 21 ottobre 2022 autobus Roma: orari e corse garantite

Continua l'autunno caldo del trasporto pubblico con lo sciopero del 21 ottobre 2022 degli autobus a Roma e nel Lazio: ecco gli orari e le corse garantite

In un autunno difficile per il trasporto pubblico, questa settimana spicca lo sciopero del 21 ottobre 2022 degli autobus a Roma e nel Lazio. Trattandosi di un’astensione dal lavoro che cade di venerdì sono previsti molti disagi per i viaggiatori, soprattutto pendolari e studenti, vista la probabile cancellazione di parecchie corse. Scopriamo dunque gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia.

SCIOPERO 21 OTTOBRE 2022 ROMA TPL

Venerdì 21 ottobre 2022 la sigla sindacale Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero di 4 ore del personale dell’azienda Roma TPL, che gestisce circa un centinaio di autolinee concentrate perlopiù nelle periferie della Capitale. Gli orari dello sciopero sono: 8:30 – 12:30.

Sono possibili ritardi o cancellazioni sulle linee di bus 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1, C6, C8 e C19.

Il sindacato lamenta continui ritardi nei versamenti degli stipendi, nelle manutenzioni delle vetture e nell’organizzazione dei turni di lavoro.

Importante: NON è prevista alcuna astensione dal lavoro sulle linee di Atac (autobus urbani, tram, filobus, metropolitane e ferrovia Roma-Giardinetti), che quindi funzioneranno regolarmente.

SCIOPERO 21 OTTOBRE 2022 ROMA E LAZIO DEI BUS COTRAL

Si prospetta ancora più pesante lo sciopero 21 ottobre 2022 che riguarda il personale di Cotral, l’azienda che gestisce gran parte dei collegamenti extraurbani su gomma tra i vari Comuni del Lazio, inclusa quelli da e per Roma. Indetta da Faisa-Cisal, l’agitazione a livello regionale è programmata per l’intera giornata di venerdì, con fasce di garanzia dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Nelle restanti fasce orarie i disagi potranno verificarsi su tutti i bus extraurbani e sulle ferrovie Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Assolutamente regolari, invece, le corse dei treni di Trenitalia. Ulteriori informazioni qui.

SCIOPERO 21 OTTOBRE 2022 A LATINA

Sempre nel Lazio venerdì 21 ottobre 2022 è stato proclamato uno sciopero di 4 ore del personale di CSC Mobilità, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella città di Latina. Il servizio potrà subire ripercussioni dalle 9:30 alle 13:30.

Ricordiamo infine che il 21 ottobre, in tutta Italia, sarà una giornata infernale per il traffico aereo a causa dello sciopero di 24 ore dei voli.