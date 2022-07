Sciopero 21 luglio 2022 dei mezzi pubblici a Milano: gli orari

In arrivo uno sciopero il 21 luglio 2022 dei mezzi pubblici a Milano: ecco gli orari della protesta che sarà di 4 ore da pomeriggio a sera

In un mese ricco di scioperi, dai taxi agli aerei, non poteva mancare l’agitazione del trasporto pubblico locale: per giovedì 21 luglio 2022 il sindacato AL COBAS ha proclamato infatti uno sciopero di 4 ore che potrebbe interessare le linee ATM di Milano dalle 18:00 alle 22:00, creando disagi in un orario strategico subito dopo l’uscita dagli uffici.

SCIOPERO 21 LUGLIO 2022 MILANO: LE RAGIONI DELLA PROTESTA

Lo sciopero del 21 luglio a Milano del personale di ATM è stato indetto da AL COBAS per le seguenti motivazioni:

– contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto o subappalto;

– contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità;

– per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri e maggiori controlli sull’uso da parte dell’utenza delle mascherine a bordo dei mezzi;

– per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti e per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi;

– richiesta di fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale;

– per l’aumento di 150 netti euro per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali;

– per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario.

Le percentuali medie di adesione agli scioperi recenti del personale del gruppo ATM proclamati da AL COBAS sono state del 14,45% (il 17 giugno 2022) e del 13% (il 16 luglio 2021).

GLI ORARI DELLO SCIOPERO 21 LUGLIO 2022 DEI MEZZI PUBBLICI MILANO

Come già anticipato, lo sciopero di 4 ore del 21 luglio potrà avere conseguenze sui mezzi pubblici di Milano (bus, tram e metropolitana) soltanto tra le ore 18:00 e le ore 22:00, mentre per tutto il resto della giornata le corse saranno regolarmente garantite. Per aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione si consiglia di monitorare il sito web di ATM e il canale Twitter @atm_informa.

ALTRI SCIOPERI MEZZI PUBBLICI A LUGLIO 2022

Sempre nei prossimi giorni sono previsti altri scioperi dei mezzi pubblici in diverse città d’Italia: il 24 luglio 2022 ventiquattro ore di sciopero del personale della società Eav di Napoli; il 25 luglio 4 ore di astensione dal lavoro del personale delle aziende Tpl della regione Umbria; e il 27 luglio altre 4 ore di sciopero del personale della società Amt di Genova. Poi arriverà la ‘tregua’ agostana, ma aspettiamoci un autunno caldo.