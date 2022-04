Green Pass e mascherine: cosa cambia dal 1° maggio 2022

Continua il graduale abbandono di Green Pass e mascherine: scopriamo cosa cambia dal 1° maggio 2022 dopo l'uscita del nuovo decreto

È atteso a giorni il nuovo decreto-legge con il secondo pacchetto di provvedimenti previsto dalla road-map stabilita dal Governo per l’uscita definitiva dall’emergenza Covid (anche se il virus continua a circolare parecchio, per fortuna e per il momento senza impattare più di tanto sugli ospedali). Salvo sorprese le nuove misure, che saranno in vigore dal 1° maggio 2022, decreteranno la fine quasi assoluta del Green Pass e l’abolizione dell’obbligo di usare le mascherine al chiuso, pur con diverse eccezioni. Vediamo cosa cambierà tra pochi giorni.

GREEN PASS DAL 1° MAGGIO 2022: NUOVE REGOLE

Dal 1° maggio 2022 il Green Pass o certificazione verde Covid rimarrà solo per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione (qualora, ad esempio, l’immunizzazione risultasse necessaria per viaggiare all’estero), ma non sarà più richiesto per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Quasi certamente il Green Pass verrà mantenuto anche per accedere nelle strutture sanitarie e nelle RSA. Ricordiamo che in base al precedente decreto valido dal 1° aprile l’obbligo di vaccinazione contro il Covid, con conseguente sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022 nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle residenze per anziani (RSA). Per tutti gli altri lavoratori over 50 anni obbligo di vaccinazione solo fino al 15 giugno 2022 con multa per gli inadempienti ma senza sospensione dal lavoro.

GREEN PASS DAL 1° MAGGIO 2022: DOVE NON SERVIRÀ PIÙ

Secondo le nuove regole del Green Pass, dal 1° maggio 2022 non servirà più esibirlo per accedere ai seguenti luoghi e attività:

– luoghi di lavoro;

– bar e ristoranti anche al chiuso;

– mense e catering;

– spettacoli al chiuso (cinema, teatri, ecc.);

– eventi sportivi all’aperto e al chiuso;

– università;

– centri benessere;

– attività sportive al chiuso e spogliatoi;

– convegni e congressi;

– corsi di formazione;

– centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso;

– concorsi pubblici;

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari;

– feste al chiuso e discoteche;

– mezzi di trasporto anche a lunga percorrenza.

MASCHERINE DAL 1° MAGGIO 2022: COSA CAMBIA

Per quanto riguarda invece l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, dal 1° maggio 2022 inizierà la sua graduale eliminazione, pur con alcune eccezioni. Secondo ciò che trapela, infatti, negli uffici pubblici si manterrà la mascherina chirurgica ancora per un certo periodo mentre nei luoghi di lavoro privati l’orientamento è quello di lasciare la scelta alle aziende. Probabilmente l’obbligo di mascherina sarà per adesso mantenuto anche nei negozi. Mascherina ancora obbligatoria pure sui mezzi pubblici e nei luoghi dello spettacolo (cinema, teatri, sale da concerto, discoteche) ma quasi certamente basterà la chirurgica. La stessa regola dovrebbe valere per i palasport. Si va invece verso la cancellazione dell’obbligo di mascherina nei bar e nei ristoranti, dove resteranno però le regole sul distanziamento.

GREEN PASS E MASCHERINE IN AUTO E NEI TAXI

Ricordiamo infine che già dallo scorso 1° aprile tutti i veicoli, inclusi taxi e NCC, non hanno più limiti riguardo il numero di persone a bordo, per cui possono essere riempiti nel rispetto dei posti omologati come riportato sul libretto di circolazione. Non serve mai il Green Pass mentre è probabile che sarà mantenuto l’obbligo di mascherina, anche solo chirurgica, se a bordo viaggeranno persone non conviventi.