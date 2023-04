Sciopero 2 maggio 2023 mezzi pubblici: gli orari della protesta

Dopo la Festa del Primo Maggio la settimana lavorativa inizierà con uno sciopero dei mezzi pubblici proclamato da Faisa-Confail e altre sigle sindacali. Martedì 2 maggio si prevedono dunque disagi per chi deve prendere bus, tram e metropolitane, anche se l’agitazione durerà solamente 4 ore con orari diversi a seconda delle città. Scopri tutte le informazioni sullo sciopero 2 maggio 2023 dei trasporti pubblici.

SCIOPERO 2 MAGGIO 2023 A ROMA

A Roma lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, interesserà la rete Atac e i bus gestiti dalla Roma Tpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nelle stesse ore saranno interessate anche le linee di Cotral (bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo). Durante lo sciopero del 2 maggio 2023, nelle stazioni della rete metroferroviaria Atac che resteranno eventualmente aperte non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non sarà neppure garantito il servizio delle biglietterie fisiche. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 2 MAGGIO 2023 A MILANO

Lo sciopero nazionale del 2 maggio potrà avere conseguenze sulle linee ATM a Milano dalle 8:45 alle 12:45. Tuttavia l’azienda di trasporti milanese ricorda che l’ultimo sciopero proclamato solamente dalla sigla Faisa-Confail ha avuto un’adesione molto ridotta, appena del 3%. È probabile quindi che i disagi saranno ridotti al minimo. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO DEL 2 MAGGIO 2023 A NAPOLI

A Napoli lo sciopero 2 maggio 2023 dei mezzi pubblici sarà gestito nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Funicolari : Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10:40. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15:20.

: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10:40. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15:20. Metro Linea 1 : ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10:20 e da Garibaldi alle ore 10:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15:51 e da Garibaldi alle ore 16:31.

: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10:20 e da Garibaldi alle ore 10:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15:51 e da Garibaldi alle ore 16:31. Linee di superficie (tram, bus, filobus): stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo il termine.

Per informazioni sullo sciopero 2 maggio 2023 nelle altre città vi invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.